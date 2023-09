Desde la tranquilidad y confort de su hogar, Carolina Cruz concedió una entrevista a la revista Aló, allí reflexionó sobre su vida y las batallas que ha enfrentado. Contó varios detalles que nunca había mencionado ante los medios de comunicación.

En el pasado, la enfermedad de Salvador, su hijo menor, fue unos de los momentos más difíciles que tuvo que vivir la presentadora.



Seguido de esto, tuvo que vivir la ruptura con Lincoln Palomeque, su novio desde hace varios años, esto sumado a los múltiples desafíos que tuvo que superar como madre, hija, hermana y amiga, que pusieron a prueba su fortaleza y resiliencia.

Fue una época compleja. pero, en su búsqueda de una salida, Carolina se dio cuenta de que no podía volver al pasado y que debía enfrentar su nueva realidad.



Esta epifanía llegó de la mano de su fe en Dios que siempre la guiaría. Una noche, al borde del desespero, pidió ayuda y comenzó su viaje de sanación.

La empresaria confiesa que durante mucho tiempo había sido complaciente, siempre diciendo 'sí', sin reflexionar sobre sus propios deseos y necesidades. Pero, con el tiempo, las piezas de su rompecabezas emocional cayeron en su lugar. Empezó a quererse de verdad y a liberarse de las cadenas que le impedían ser ella misma.



“En aquel momento vivía en una especie de carrera. Me costaba decir que no en el trabajo y en las relaciones con los demás. Me había acostumbrado a hacer lo que me pedían sin cuestionarlo, sin valorar antes si verdaderamente era lo que quería hacer o necesitaba”, agregó Carolina.

Tuvo que vivir muchas cosas para poder volver a encontrarse con ella misma, aunque eran muchas las adversidades que se presentaban en ese momento, lo más importante era volver a quererse.

¿Cómo la situación sentimental de la presentadora?

Esto llegó con un nuevo capítulo en su vida amorosa. A pesar de no estar buscando el amor, encontró a Jamil, una persona que nunca había visto, solo se cruzaron por casualidad, pero nunca se imaginó algo más allá de eso. "Esas cosas de la vida que simplemente llegan", confesó.

Habían pasado dos años desde su separación con Lincoln, y durante ese tiempo, Carolina se centró en su sanación personal y en cuidar de Salvador. La primera vez que se encontró con Jamil fue en una fiesta. "Yo nunca había estado con una persona menor", aseguró, lo cual desafió los estereotipos y expectativas de la sociedad.

Sin embargo, para Carolina, la edad no es más que un número. Ambos comparten muchos intereses, desde su amor por la naturaleza hasta su pasión por el deporte, por eso él decidió esperar a que ella estuviera lista, por eso cuando llegó el momento indicado, Jamil estaba ahí.



"Creo que nos vendieron un mundo muy machista… Empecé a pensar que quería encontrarme con un alma que conectara conmigo, que fuera un alma evolucionada, con una mentalidad diferente y, bueno, nos encontramos cuando nos teníamos que encontrar", relató.

Ella cuestiona la doble moral de la sociedad respecto a las diferencias de edad en las relaciones. Sin embargo, para ella, todo se reduce a dejar que las cosas fluyan y disfrutar del presente.



“Después todo fluyó y fuimos conectando, compartimos muchas afinidades, el amor por la naturaleza, el amor por el mar, por el deporte… Hay planes que disfrutamos juntos y disfrutamos mucho”, agregó la presentadora.

Hoy, la famosa mujer luce más radiante que nunca. Ha descubierto el verdadero significado del amor propio y está emocionada e ilusionada con su nueva relación.



“Yo creo que cuando hay conexión de alma y cuando encuentras esa energía con la que logras tener afinidad de muchas cosas te conectas y ya”, finalizó Carolina Cruz.

*Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por la revista Aló, y contó con la revisión de un periodista y un editor.



DANIELA GONZÁLEZ

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

