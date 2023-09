Muchos usuarios de iPhone se quejan de que la batería no dura ni siquiera 24 horas y que a pesar del alto costo de este celular, siempre han tenido problemas con este implemento y el cable del cargador.



Pues esto fue lo que le sucedió a una influencer conocida como ‘Byhermoss’, quien se quejó en sus redes sociales de lo poco que le dura la batería a su celular.



La joven manifiesta que desde que adquirió su iPhone ha tenido graves problemas porque la batería no dura lo que ella esperaba, además expresó, que al visitar una tienda de Apple no tuvo la respuesta que esperaba.



En la cámara la influencer no pudo contener el llanto por la angustia que le genera que su celular no se mantenga con carga.

"Algunos iPhones no funcionan como deberían, y el mío simplemente no puede mantener su carga. Necesito que funcione igual que mi modelo anterior, que aunque estaba volviéndose más lento, su batería aún duraba. Mi nueva adquisición tiene una cámara mejor, pero su batería me está dejando desesperada" explica con lágrimas en los ojos la TikToker.



En cuanto a la respuesta que recibió por parte de la tienda, simplemente un encargado se dio a la tarea de revisar el iPhone y luego de esto solo atinó a decirle que si deseaba se podía darle un reembolso, sin otra solución a la vista.

"¿Cómo puedes decir que esto es todo? Estoy tratando de explicarte que estoy angustiada porque gasté una gran cantidad de dinero en un teléfono que funciona perfectamente para mi amigo, pero que me está fallando a mí", expresó la influencer.



Así mismo, manifestó que no es posible que ella tenga la batería en un 100 por ciento al comenzar el día y que a las 11 de la mañana esté en cero, mientras que el de su compañero de trabajo sí dure hasta la noche.



Con respecto a la duración de la batería, la página oficial de iPhone expresa que "la capacidad de la batería se reduce a medida que aumenta la edad química, lo cual hace que pasen menos horas de uso ente cada recarga. Según el tiempo que transcurra entre la fecha de fabricación del iPhone y la de activación, es posible que la capacidad de la batería sea levemente inferior al 100 %".



Entre los comentarios que recibió la joven están: "Pensaba que estaba haciendo un video enseñando sus dotes de interpretación hablando de cualquier cosa", "Eso le pasó a mi padre, pero mi padre se puso a cargarse en los muertos de Apple y todo el mundo que currase allí, la lío y se fue, Eso sí, sin ningún tipo de solución", "Veo muchos comentarios criticando a la chica, pero en el fondo todos somos ella", entre otros.

Apple presenta nuevo iPhone con cargador USB-C

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

