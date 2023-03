Las historias de las mascotas son muy apetecibles para todas las personas, pero gracias a las redes sociales se han vuelto más visibles, llegando al dispositivo móvil de todos los usuarios que lo dispongan. Por lo general, estos vídeos despiertan los sentimientos positivos y no suelen ser ignorados por los internautas.



TikTok es una de las plataformas especializadas en darle viralidad y conocimiento a todas estas historias de animales de compañía que pueden ser graciosas, tristes o alegres.

TikTok, una de las aplicaciones más usadas por los internautas.

En esta ocasión se puso en tendencia, el 25 de febrero, un video de una perrita en México, con un cartel que despertó una gran cantidad de sentimientos en los usuarios de esta aplicación.



El dueño de una perra se ha visto en la obligación de ponerle un cartel a su mascota para que la gente no le diera de comer. Esta ha sido la medida desesperada que el dueño del animal ha tenido que tomar después de que fingiera ser una perrita callejera para que las demás personas le dieran comida.



La cuenta informativa @ultimahoracol_ compartió la grabación, que muestra a la perrita sentada en un bar de México a la espera de que alguien bondadoso le diera de comer. Sin embargo, lo que más ha llamado atención era el letrero que tenía en su pecho que decía la frase:

“No me den más comida, por favor, yo como en mi casa. No estoy embarazada, estoy gorda de tanto pedir, ayúdame con mi dieta. Gracias”, expresó por medio del cartel el dueño desesperado.



La publicación no demoró en hacerse viral en TikTok. En este momento el video cuenta con 2,4 millones de reproducciones, más de 90 mil likes y una gran cantidad de comentarios graciosos por los hechos mostrados en el video. Sin embargo, algunos usuarios llegaron a demostrar su preocupación por la pequeña perrita, compartiendo sus anécdotas con perros que actuaban igual que la canina:

“Necesito ese letrero para mi”, “En mi calle hay un taller con un perro, cuando pasaba el del pan salía y me esperaba afuera de mi casa para que le comprara uno”, son algunos de los comentarios más destacados de esta publicación tan viral y comentada en las redes.

