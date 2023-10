'Estoy erizada como un gato': Amparo tras sensual baile de ‘Yo Me Llamo Shakira’

‘Yo Me Llamo’ es uno de los programas de entretenimiento más vistos en las noches colombianas, en las nueve temporadas al aire, cientos de cantantes han pasado por el escenario.



Con una trayectoria que ha dejado huella en la televisión, 'Yo Me Llamo' ha logrado conquistar el corazón de los espectadores con su original formato y la impecable calidad de sus participantes.

Desde su primera emisión en el país, el programa se ha convertido en un referente de la música y el entretenimiento en Colombia.



En la octava etapa de la competencia, César Escola, Pipe Bueno y Amparo Grisales, junto a ‘Sinfoni’, el cuarto jurado que es una inteligencia artificial, escuchan minuciosamente a los competidores que lograron asegurar su cupo en la Escuela de Yo Me Llamo, pues allí reciben clases por expertos para alcanzar el máximo parecido con sus artistas favoritos.

Cada noche son tres los participantes sentenciados a eliminación, estos son escogidos minuciosamente por el jurado, sin embargo, también hay un premio entre un millón y 100 millones de pesos, que entrega ‘Sinfoni’ al imitador que más logre su parecido con el original.



En el capítulo 60 de la competencia fue uno de los más emotivos para el jurado, pues fueron varios los participantes que lograron erizar a Amparo Grisales, César Escola y Pipe Bueno.



Tras la interpretación del sencillo ‘La Loba’, la imitadora recibió un sinfín de halagos, pues Amparo Grisales aseguró: “estoy erizada, erizada como un gato, hasta en la nuca, wao, estoy erizada por todos lados Shakira”.

“Qué talento tan impresionante el que tienes, o sea, Shaki, mira, ese es un ritmo pegajoso, la voz que ella tiene, que es la de Shakira, la principal y además todos los colores que ella tiene los tuviste hoy”, indicó la ‘diva de Colombia’.



Por otro lado, Pipe Bueno le dijo: “a la Shakira original hay cosas que no le entiendo de esa canción, pero a ti te entendí, pero me parece increíble el vestuario que tienes, es exactamente igual”.



“El tomo de nena, es exacto, es increíble, sensual, el coro estuvo con aire y algunos movimientos que los tiene a la perfección”, agregó el maestro César Escola.

El programa es uno de los más vistos en las noches colombiana. Foto: Captura de pantalla Caracol TV

Al finalizar la presentación de los seis imitadores, el jurado escogió a los tres imitadores que ‘no se llaman’ y pasarán a la noche de eliminación: Elvis Crespo, Angela Aguilar y Celia Cruz.



Al escoger al mejor participante, ‘Sinfoni’ realizó su labor y aseguró que ‘Yo me llamo Shakira’ fue la mejor imitadora de la noche, quien al seleccionar el busto de su artista favorito se ganó 15 millones de pesos.

Amparo Grisales regañó a Pipe Bueno por su ropa en Yo Me Llamo: ‘Se perdió el glamour’

En el capítulo 59 de la competencia, uno de los detalles que más llamó la atención fue el ‘outfit’ de Pipe Bueno, quien aseguró que era una pinta “juvenil”, el jurado entró en un desacuerdo de opiniones donde el cantante de música popular salió ‘regañado’.



Todo comenzó después de la presentación de 'Jessi Uribe', pues tras criticar la presentación personal del imitador, inició una conversación muy acalorada entre el jurado y sus opiniones sobre las diferentes ‘modas’ que han surgido en los últimos años.



La reconocida actriz criticó la pinta con la que se presentó Pipe Bueno, pues indicó que aparecer en televisión nacional con una bermuda y unas botas blancas, no combinan y no tienen nada de ‘glamour’, además aseguró: “la moda sí incómoda”.



“No tiene que ver la edad ni que me eches vainazos, eso es muy feo mi amor”, dijo Grisales.

Así mismo, el jurado mencionó que las tendencias de moda que han surgido en la actualidad han perdido el ‘glamour’, y además mencionó que los hombres y mujeres deberían optar por zapatos bonitos, que, además, estilizan el cuerpo.



Pipe Bueno le respondió a Grisales, asegurando: “solo me vestí así porque quiero sentirme cómodo. Para gustos, los colores”. Ante las declaraciones, Grisales le respondió: "¿qué les pasa?, volvamos a la elegancia. Tiene que ser bonito a la vista".

