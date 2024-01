Exactriz porno muestra supuestos chats que tenía con J Balvin: ¿qué dicen?

J Balvin es uno de los cantantes colombianos más destacados del reggaetón, dentro de sus éxitos de encuentran 'Mi gente', 'La canción' y 'I like it'. En los últimos años se ha destacado por hablar de la lucha contra la depresión y la ansiedad.



Ahora, el 'Niño de Medellín', está en el ojo del huracán tras la filtración de unos supuestos chats publicados por la exactriz porno Claudia Bavel.



La relación entre el cantante y la actriz habría comenzado cuando la modelo calificó un video del colombiano, dándole una calificación de 7. Según los rumores, J Balvin la habría contactado y chateado en varias oportunidades.



En una parte de la conversación se puede ver como el colombiano le pide una foto desnuda a la actriz y esta se niega.



Aunque el artista insiste en que el de algo en "exclusiva", la modelo para adultos se niega y le dice que tiene OnluyFans.



“No me mientas, sé honesta, porque sí lo disfrutabas bastante y ahora dices que fingías. El cuerpo no miente, Claudia. A mí no me vengas con cuentos”, se lee en parte de la conversación.



Finalmente J Balvin le muestra su canción 'amigos', que salió en diciembre de 2023, situación que acreditaría una conversación reciente.



Aun se desconoce si se trata de una campaña de marketing para un nuevo lanzamiento o si se trata de una conversación real, pues hasta el momento ninguno de los dos se ha pronunciado.

