Virgo es el sexto signo del zodiaco y es un signo mutable y de tierra. Está representado por una virgen, algo que proviene de la mitología griega, pues en la antigua Grecia la constelación de virgo era representado con Astrea, una diosa virgen hija de Zeus y Temis.

Según la astrología, este signo se caracteriza por su espíritu crítico, precisión, reserva, paciencia y convencionalismo. Además, es muy lógico, metódico, aplicado y les gusta analizar las situaciones más complejas de una manera muy detallada.



Sin embargo, según el portal web ‘Horóscopo Negro’ Virgo en el amor suele ser un signo muy misterioso, pues normalmente es muy difícil conocerlos y eso puede hacer que muy pocas personas lleguen a saber de ellos de verdad.



Estos son los signos que son realmente compatibles con Virgo, según el medio ya mencionado:

Va desde el 24 de agosto hasta 23 de septiembre. Foto: iStock

Virgo + Tauro

Ambos son signos de tierra y eso les ayudará a que se entiendan a la perfección. Aunque Virgo no es fácil de conquistar, las personas bajo el signo de Tauro se caracterizan por nunca darse por vencidos y no pararán hasta que se ganen su corazón.



Ambos son personas muy sencillas, aunque no lo parezca, son felices con poco. Además, en una pareja lo que buscan es fidelidad y respeto, lo que hace que estos dos signos sean tan compatibles.



Virgo + Escorpio



Esta combinación suele ser explosiva ya que ambos signos son muy misteriosos. Sin embargo, en la relación habrá magia y siempre encontrarán un motivo que los enganche y los haga continuar.



A pesar de las diferencias que hay entre ambos signos, Virgo y Escorpio son muy compatibles y sus relaciones suelen durar mucho tiempo, pues se basan en la confianza.

Virgo + Cáncer



Estos dos signos son una combinación extraña pero a su vez se complementan, pues Virgo necesita a una persona que le enseñe a ser más flexible y Cáncer a alguien que le dé toda la seguridad que le falta.



Las diferencias entre estos signos, es lo que hace que sean tan compatibles. Ambos signos son muy leales y la relación se construye bajo la confianza.



Virgo + Capricornio

Estos dos signos forman una unión maravillosa pues ambos son tan iguales que hace que se entiendan a la perfección. Ambos son muy seguros y honestos. Sin embargo, puede que al inicio de la relación no todo sea tan fácil pues ambos signos son muy tercos y no dan su brazo a torcer. Pero una vez que logran superar estas barreras se vuelven mucho más fuertes juntos.

