Estos son los peores regalos que pueden hacerle a un invidente, según dos jóvenes

Un hombre cuyo perfil en TikTok se denomina ‘Lo que faltaba por ver’, pertenece a la población invidente y publica todo tipo de contenido relacionado con su vida en esta condición.



Recientemente, Iván López, el joven propietario de este perfil, publicó, junto con dos amigos más, un video mencionando cuáles han sido los regalos más absurdos que han recibido en su vida, de personas que saben sobre su condición.

Sergio menciona que una vez recibió un póster, pero que aún no sabe de quién es fan, al igual que en otra ocasión, alguien lo invitó a ver la película de Disney Wall-e, conocida por no tener muchos diálogos.



Iván, por su parte, expresa que alguien le regaló un telescopio y una lámpara para poder leer de noche.



El video ya tiene más de 1,3 millones de 'me gusta' y 7189 comentarios, entre los que se encuentran: "me alegra que vean la vida con humor", "El que le regaló el telescopio pensó que podría ver a mil kilómetros de distancia", "imagina regalarle un cubo de Rubik".



Otros seguidores del perfil les dejan comentarios relacionados con cómo pueden imaginar los colores, qué sueños tienen y si están comprometidos.



Con estos videos estos jóvenes dejan en claro que no hay que estarse lamentando por su situación, sino que pueden tomarse cualquier circunstancia con humor.



