Amparo Grisales, conocida cariñosamente como 'La Diva de Colombia', es una de las celebridades más importantes y versátiles del país. A lo largo de su carrera, ha incursionado en la actuación, presentación y modelaje, dejando una huella imborrable en el corazón de sus fans.

Tanto así que su presencia en cualquier programa televisivo es sinónimo de éxito, como lo demuestra su participación como jurado en el ya conocido concurso 'Yo me llamo', donde busca el doble ideal de los artistas favoritos y abre la puerta de la fama para los talentosos concursantes.



Aunque muchos la recuerdan por su rol en "Yo me llamo", es importante destacar sus inicios en la actuación, especialmente su participación en una exitosa telenovela junto a la presentadora Margarita Rosa de Francisco.



Dentro de la larga lista de personajes que han marcado la carrera actoral de 'La Diva de Colombia', algunos han sido especialmente destacados por su impacto en la audiencia.



Uno de ellos es el protagónico en 'Los pecados de Inés de Hinojosa', una telenovela colombiana que se produjo en 1988 para conmemorar los 25 años de la televisión nacional. Esta producción fue polémica debido a sus escenas eróticas y lésbicas, así como desnudos, incluyendo algunos protagonizados por Amparo Grisales. Su desempeño excepcional le valió el premio India Catalina como mejor actriz.



Aunque hoy en día esta telenovela es parte de los especiales transmitidos por 'Señal Colombia', algunos fragmentos han sido censurados. A pesar de esto, su papel en "Los pecados de Inés de Hinojosa" sigue siendo recordado y aclamado por los fanáticos.

Otra destacada producción en la carrera de Amparo Grisales fue 'En cuerpo ajeno', una telenovela producida por RTI que conquistó al público durante sus 120 capítulos. Sin embargo, la telenovela tuvo que enfrentar un inesperado cambio de horario debido a un racionamiento de energía anunciado por el presidente de la época. A pesar de este desafío, la actuación de Amparo Grisales fue elogiada y la telenovela dejó un impacto duradero en la audiencia.

Pero fue con el papel de 'Lucrecia' en la telenovela 'Las muñecas de la mafia'. En esta producción de alto nivel, compartió escena con talentosos colegas como Fernando Solórzano, Caterin Escobar, Angélica Blandón, Andrea Gómez, Yuly Ferreira y Alejandra Sandoval.

El legado de Amparo Grisales en la televisión colombiana es irrefutable. Su carisma, talento y dedicación a su oficio han dejado una huella imborrable en la industria del entretenimiento.



Su trayectoria está llena de éxitos, personajes inolvidables y momentos que quedarán en la memoria de sus seguidores. 'La Diva de Colombia' sigue siendo un ícono de la pantalla chica, una inspiración para nuevas generaciones de actores y un ejemplo de pasión y entrega a su arte.

