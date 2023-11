Estos son los países donde no celebran Navidad o año nuevo: ¿cuál es el motivo?

Llegó el mes de diciembre, una fecha que suele emocionar a muchas personas, pues es cuando se celebra Navidad y año nuevo. Sin embargo, en algunos países del mundo no celebran estas fiestas por diferentes motivos que tienen que ver en su mayoría con la religión o las reglas del país.



Por esta razón, le mostraremos algunos de los países que no celebran estas festividades.

Arabia Saudita

Este país de Asia Occidental es una de las naciones musulmanas que no celebran Navidad. Anteriormente, esta era vista como un actor transgresor y las personas que querían celebrar esta fecha debían hacerlo en privado y no podían realizar demostraciones en público.



Sin embargo, con los años en el país se ha visto una creciente tolerancia religiosa y en los centros comerciales se pueden encontrar decoraciones alusivas a esta festividad. Esto se debe al creciente número de expatriados que han elegido Arabia Saudita como lugar de residencia y de los esfuerzos del Gobierno por llevar al país hacia un “islam abierto y moderado”.



Por otro lado, los musulmanes celebran la llegada del nuevo año islámico, el cual también llaman ‘Hijri’, en otra fecha que no es en diciembre. Además, ellos se suelen regir por el calendario lunar musulmán, que es diferente al calendario gregoriano, pues tiene 355 días.

China

Aunque por la globalización esto ha cambiado, la Navidad no es considera como una fiesta oficial en este país. Esto se debe a que la mayoría de la población practica el budismo, taoísmo, el confucianismo o no practican ninguna religión.



No obstante, en el país se pueden ver ciertas decoraciones que hacen alusión a la Navidad o conseguir elementos que representen esta fiesta en los comercios.



En cuanto al Año Nuevo, China se suelen guiar por otro calendario que es diferente al occidental, por esta razón la celebración del Año Nuevo o el Festival de Primavera, como lo llaman los chinos, no se celebra el primero de enero, sino el 22 de ese mismo mes.

Irán

En este país la mayoría de las personas profesan la religión del islam, por eso que no celebran la Navidad. Sin embargo, en algunos lugares del país, festejan este día. Por otro lado, en este lugar se celebra el año nuevo o el ‘Nouruz’ cada 20 de marzo, ya que el calendario solar inicia con el equinoccio de primavera.



Esto se debe a que hace más de 3.000 años, el zoroastrismo, una religión practicada en la antigua Persia, considera la llegada esta estación como ‘La victoria de la luz sobre la oscuridad’, según el portal ‘National Geographic’.

Argelia

Este país se encuentra en África del Norte, acá el 98% de la población también practica la religión del Islam, por lo que no celebran Navidad. Además, las autoridades no le suelen hacer promoción a esta festividad.



Tayikistán

Este país ubicado en Asia Central, fue uno de los últimos en sumarse a la prohibición de tradiciones navideñas. En ese sentido, los árboles de Navidad, los disfraces de Papá Noel, entre otros, están prohibidos.

Corea del Norte

Según el 'Comercio', en noviembre del 2016, Kim Jong-un prohibió las reuniones relacionadas con el alcohol y el canto o el entretenimiento que agrupara personas. Esta medida no fue tomada directamente contra la Navidad, pero tras ser tomada, la festividad cristiana pasó a ser prohibida.

Israel

Aunque este lugar es considerado la cuna del cristianismo a nivel mundial, acá no se celebra propiamente la Navidad, debido a que las tradiciones del país giran en torno al calendario hebreo. Además, suelen practicar el judaísmo, el islam y el cristianismo, siendo la primera la que más se practica.

