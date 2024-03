Conozca los mitos y realidades de tener un gato naranja en casa

Los gatos naranjas son una variedad de los felinos domésticos que destacan por su vibrante color, algunos cuentan con rayas o manchas blancas, sus ojos suelen ser verdes, cobrizos, azules o ámbar, su cuerpo es mediano, musculoso y de cola larga.



Estos animales también se caracterizan por tener una personalidad carismática, amigable y cariñosa, pero lo que más resalta es su espíritú innato de explorar nuevos territorios.



Gracias a su color, los gatos naranjas han sido asociados con la buena suerte y la fortuna, razón por la que muchas veces son adoptados.

Ellos cuentan con mucha energía, motivo por el que todo el día querrán jugar con otros de su misma especie, perros, con sus dueños o con cualquier objeto que se les cruce en el camino.

Curiosidades sobre los gatos naranjas

Más que un color, una explosión de energía, cariño y travesuras. Foto: iStock

Se cree que los gatos de color naranja son los más extrovertidos de todos los felinos domésticos, igualmente, que son los que más se sienten cómodos con la compañía de los humanos.



Algunos portales expertos en mascotas, agregan que ellos son más propensos a sufrir de sobrepeso, probablemente porque su pelaje no les ayuda a tener el cuerpo constatemente caliente y buscan comer más seguido para conseguirlo.

Estos 'michis' anaranjados, serían en su mayoría machos, aparentemente porque el color de su pelaje está asociado con el cromosoma X.



Este mismo color, puede variar desde un suave tono melocotón hasta un intenso color rojo fuego.



Existe el mito de que los gatos naranjas son más propensos a ser agresivos que otros de su misma especie. Esto, no está sustentado por la ciencia, además, dicho factor se puede dar por las influencias su entorno.

Se ha dicho que estas mascotas de color llamativo no son tan inteligentes como otros, no obstante, las habilidades intelectuales no están relacionadas con el color del pelo.

Otros mitos y curiosidades de los gatos naranjas

Los gatos naranjas son muy comunes, pero esto también depende de la ubicación geográfica. Podrían tener más problemas de salud que otros gatos, sin embargo, esto está ligado a su estilo de vida y alimentación. Se ha dicho que los gatos naranjas son más propensos a escapar de casa. Los felinos naranjas son utilizados mayormente en la publicidad por su color llamativo y su atractivo visual.

KAREN CASTAÑEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

