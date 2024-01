Hábitos para ser mejor persona y fortalecer relaciones: consejos de expertos

La mejora personal no se limita solo a alcanzar logros externos en la vida, sino que también implica la adopción de hábitos que enriquecen nuestra esencia. Al incorporar prácticas diarias en nuestra rutina, no solo mejoramos nuestra calidad de vida, sino que también contribuimos positivamente al bienestar de quienes nos rodean.



Los expertos recomiendan que, para llevar una vida plena, no debemos centrarnos únicamente en aspectos como el ejercicio, la salud y las relaciones sociales, sino que también debemos enfocarnos en nuestro crecimiento personal.

Jordi Isidro Molina, quien dirige Cedipte-Psicología, resalta la importancia de lograr un equilibrio entre cuidarnos a nosotros mismos y ayudar a los demás para mantener una saludable autoestima y equilibrio emocional.



Cristina Ropero y Sonia Rodríguez, psicólogas de Heroicamente Psicología, explican que la supervivencia humana está estrechamente relacionada con nuestra naturaleza social. Realizar acciones altruistas o sinceras hacia los demás puede generar una sensación de bienestar, posiblemente arraigada en la evolución humana.

Aportar en pequeñas acciones cotidianas mejoraran su ánimo. Foto: iStock

En esta situación, pequeñas acciones cotidianas pueden desempeñar un papel fundamental en fortalecer relaciones y promover la empatía. Algunos hábitos que los expertos recomiendan incluyen saludar con una sonrisa, brindar ayuda a los demás, expresar gratitud y compasión, y compartir alegría.



Carmen Rodríguez, quien lidera el área de intervención psicológica en Affor Health, subraya que las conductas prosociales, especialmente en el entorno laboral, contribuyen al bienestar emocional y mejoran la productividad del equipo.

De sin expectativas y evite frustraciones. Foto: iStock

Sin embargo, hace hincapié en la importancia de llevar a cabo estas acciones sin expectativas de recibir algo a cambio, evitando posibles frustraciones.



Por último, es importante destacar que los beneficios de ayudar a los demás van más allá, ya que fortalecen la autoestima, desencadenan la liberación de endorfinas y reducen el estrés. En la búsqueda de una vida más plena, la generosidad y la empatía se erigen como pilares esenciales, de acuedo con los expertos.

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por El Universal, y contó con la revisión de la periodista y un editor.