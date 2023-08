Russell Kellett es un británico que se ha dedicado por 20 años a recopilar todo tipo de muestras que evidencien que el planeta Tierra no está solo y que podría haber otros seres a lo largo de la galaxia.



Recientemente, el británico reveló una compilación de imágenes que, alega, pertenecen a una supuesta abducción alienígena.

El pasado 26 julio, el Congreso de los Estados Unidos le solicitó al gobierno de dicho país la entrega de un informe sobre los objetos voladores no identificados, luego de escuchar la declaración de exmiembros del Ejército que aseguran haberlos visto y que también dicen que las autoridades guardan pruebas de ellos.



(Le puede interesar:Exmilitar de la Fuerza Aérea asegura que EE. UU. recolecta ovnis).



Tras esta revelación, Kellett, de 60 años, decidió compartir la totalidad de sus hallazgos, para así complementar la teoría de que existen inmersiones de vida extraterrestre en el globo terráqueo.



En sus presuntos descubrimientos el cazador de ovnis muestra registros de una zona en la que el piloto William Schaffner, de la Real Fuerza Aérea (RAF) británica, estrelló su avión en el Mar del Norte en septiembre de 1970, específicamente en la playa Filey, cerca de Scarborough, en Yorkshire.

Según un artículo de 2002 en la 'BBC', el incidente del piloto fue clasificado como un posible secuestro extraterrestre por parte de los ufólogos, dadas las condiciones en las que fue encontrada la aeronave.



(Siga leyendo:La oscura secta que alababa a los ovnis y creía que dios saldría en televisión).



“El avión Lightning fue recuperado tres meses después del lecho marino. Sorprendentemente, estaba prácticamente intacto. El toldo de la cabina estaba cerrado, pero no había señales del cuerpo del Capitán Schaffner”, afirmó la investigación de medio inglés en ese entonces.



Pese a que el incidente ocurrió en altamar, el cadáver del aviador, que al parecer intentaba interceptar una “elemento volador no identificable”, nunca fue encontrado.



Ante los inusuales hechos, Kellett afirmó que lleva investigando el lugar de los acontecimientos por dos décadas, y que en sus visitas se ha encontrado con extraños objetos.



(Lea también: Aficionados a Ovnis dicen que 'naves' estarían enviando sondas a la tierra).



“LLevo 20 años visitando este punto y grabando imágenes de cosas que salen del agua. Las imágenes muestran dos naves en el mar, una al lado de la otra. Son triángulos voladores y están muy cerca de la carretera, como se puede ver al principio del video", dijo Kellett para 'EuroPress'.



No obstante, ha intentado dar una explicación razonable, donde se podría inferir que sea un navío o hasta un aeroplano, pero se niega a creer en ello.



"La gente ha dicho que podría ser un avión o un barco, pero ¿tan cerca de la carretera en este paraje en mitad de la noche? Es imposible, si se tratará de naves áreas como aviones de combate, habría que oírlas, pero no se oye ninguna aeronave", añade el británico.

En 2022, el ufólogo declaró en varias entrevistas, tanto para pódcast como medios ingleses, que había sido abducido por aliens más de 60 veces, desde que tenía 16 años.

NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias