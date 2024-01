Estos son los destinos para conocer la nieve en Colombia: ¿cuánto cuesta visitarlos?

Colombia es uno de los países que tienen gran variedad de ecosistemas en el mundo. Según el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, albergan una riqueza en fauna y flora incomparable, que reúne varios espacios acuáticos, costeros, marinos, terrestres e insulares.

¿Dónde ver nieve en Colombia?

De acuerdo con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), el país cuenta con masas de hielo que coronan lo más alto de las montañas. Los glaciares se ubican sobre los picos más altos por encima de 4850 metros sobre el nivel del mar.

Actualmente, son seis nevados y cuatro están sobre volcanes. Los otros dos son conocidos como sierras, se ubican sobre rocas no volcánicas, explica el instituto.

Los sitios en los que se puede conocer la nieve en Colombia son la Sierra Nevada de Santa Marta, Sierra Nevada El Cocuy o Güicán, Volcán Nevado del Ruíz, Volcán Nevado Santa Isabel, Volcán Nevado del Tolima y Volcán Nevado del Huila.

Son seis nevados y cuatro están en sobre volcanes. Los otros dos son conocidos como sierras. Foto: iStock

¿Cuánto cuesta visitar algunos de ellos?

El IDEAM explica que con los análisis del cambio de área de los nevados colombianos en lo últimos 50 años, se conoció que los glaciares aproximadamente pierden del 3 al 5 por ciento de su área y, durante estos años, se redujo la superficie a un 70 por ciento.

Aunque algunos sufrieron perdida de nieve, se puede visitar todavía muchos de estos para practicar actividades como senderismo, montañismo, escalar, entre otros.

Parque Nacional Natural Los Nevados

El Parque Nacional Natural de Los Nevados se ubica en el Eje Cafetero, en el complejo volcánico norte conformado por el Nevado del Tolima, Ruiz y Santa Isabel.

Actualmente, en la página del parque se encuentran los siguientes precios:



- Nacional o extranjero residente en Colombia o miembro de la CAN, valor $11.000.



- Adulto nacional, miembro de la CAN o extranjero residente en Colombia (mayor de 25 años), precio $22.000.



- Extranjero no residente en Colombia ni miembro de la CAN, entrada $61.500.

Además, debe tener en cuenta los precios de pasajes y estadía para visitar el parque. Igual, deberá pagar los servicios ecoturísticos de la Unión Temporal Operación Nevados: $15.000 y el seguro de rescate: $5.000

Recuerde que las tarifas pueden estar sujetas a cambios, en el sitio oficial los precios no se han actualizado para este 2024, para mayor información puede consultar directamente desde el portal del parque para resolver cualquier duda.

Reducción de eventos sísmicos en el Nevado del Ruíz

CAMILA SANCHEZ FAJARDO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO