Estos son cinco problemas matemáticos sin resolver que desafían a la ciencia

Las matemáticas son un tema que ha cuestionado a muchos durante años y que aunque pasen los años siguen siendo una incógnita que algunos quieren resolver.



Aunque existen grandes avances en la tecnología y en otros campos, aún existen algunos enigmas que, a pesar de que matemáticos reconocidos han tratado de descifrar, no se ha podido llegar a una conclusión certera.



Estos son algunos de esos problemas que, a pesar de los esfuerzos de ciertos pensadores, no se ha logrado obtener una respuesta.

La conjetura de los números primos gemelos

Esta señala que existen infinitos pares de números primos, que tienen una diferencia de dos, sin embargo, esto aún no ha podido resolverse.

El número 10 es un número solitario

Considerando que este número no tiene ‘amigos cercanos’ con los que no comparte los mismos factores primos sumados, esto aún no se ha podido comprobar, con ejemplos claros.



Conjetura de Goldbach

Esta señala que todo número par mayor a dos puede expresarse como la suma de dos números primos. Aunque se ha podido comprobar con una gran cantidad de números, no se ha podido demostrar esto con los números matemáticos.

Problema de Collatz

Esta indica que una secuencia simple siempre puede llegar al número 1, sin importar el número entero positivo con el que se inicie. A pesar de que se ha podido comprobar en algunos números, no ha sido posible probarlo en varios de ellos.



Demostración de que el algoritmo 196 no termina

Este se refiere a que en el proceso de sumar un número con su inverso, esto dará como resultado un número palíndromo. Palíndromo es una palabra, o en este caso un número, que se lee igual de izquierda a derecha y de derecha a izquierda.



En el caso de varios números, como el 196, este proceso no ha dado como resultado un palíndromo, por lo que se ha tenido que asumir de que este nunca terminará.

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

