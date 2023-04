A la hora de hablar de viajes al espacio, el hombre no solo ha sido el único que ha logrado tal hazaña, ya que hace unos años el mono Ham, la perra Laika y la gata Félicette también fueron pioneros en las exploraciones fuera del planeta tierra.



El humano al querer experimentar no solo seleccionó estas tres especies, sino que también tomaron la valentía de probar con tortugas, arañas, ranas, moscas y ratas para dar un veredicto de como estos diferentes animales reaccionan a los cambios de gravedad, aire y tiempo.

El espacio se compone de planetas, lunas, estrellas y otros objetos en los cielos como asteroides y cometas. Foto: NASA.

Han, Laika y Félicette, por su parte, han sido los tres que más se han destacado, pues han contribuido mucho más que las otras clases de animales de una u otra forma al avance científico humano de Estados Unidos, la Unión soviética y Francia.



La agencia Aeroespacial de los Estados Unidos detalló en un comunicado todas las particularidades que vivieron a bordo estas pequeñas criaturas, contando como fue el desarrollo de cada animal, al momento de despertar día a día en el espacio.



“Asombrosamente, los animales se adaptan muy rápidamente”, “En cinco minutos los ratones flotan en sus espacios vitales, se limpian y comen, tal como lo harían en la Tierra”, dijo Laura Lewis, del Comité Institucional sobre el Cuidado y el Empleo de los Animales de la NASA.

Un aspecto que señala Lewis del viaje de los animales al espacio, es que estos no pueden dar un veredicto de como se sienten y de que si les agrada su nuevo entorno o no. Por esta razón, las investigaciones con animales son más arduas y más laboriosas, pues solo se puede observar sus comportamientos.



“Los animales no se pueden negar, así que las personas tenemos que trabajar por ellos”, expreso la mujer.



La NASA no solo expresa científicamente con ellos, pues en sus sitios web les rinde un tributo a todos esos animales que ayudaron al humano a ser lo que es hoy en el ámbito espacial.

La NASA tiene estipulado un nuevo viaje al espacio su operación tiene como nombre Artemis. Foto: iStock

“Estos animales han enseñado a los científicos mucho más de lo que podrían haber aprendido sin ellos. Sin las pruebas con animales en los primeros días del programa espacial, los programas soviético y estadounidense podrían haber sufrido grandes pérdidas de vidas humanas. Estos animales prestaron un servicio a sus respectivos países”, comentó.



A causa de lo que antes se ha dicho, es de gran importancia recalcar la travesía de los tres animales más importantes para cada nación, entre ellos están, según ‘Infobae’:

Laika la perra que orbito la Tierra



Mientras en Estados Unidos experimentaba con los Monos, en la Unión soviética prefirieron una especie más allegada al humano, los perros.



Laika la famosa perra, no fue la primera opción para este Estado, ya que disidieron en 1951 que Dezik y Tsygan fueran los primeros perros soviéticos en ser enviados fuera de la Tierra.



En 1952, la URSS decidió enviar nueve perros más al espacio, que por desgracia todos ellos murieron, puesto que no había forma de traerlos de vuelta a casa, y fallecieron diez días después por falta de oxígeno en sus pulmones.



Por parte de la pequeña perrita, esta salió en el Sputnik 2 el 3 de noviembre de 1957 y murió horas más tarde, por el calentamiento excesivo del satélite debido a una falla en sus ventiladores; sin embargo, se consagró como el primer ser vivo que orbito la Tierra y también en ser el primero en morir, por ende es tan importante tal perrita.

El Sorprendente mono Ham

Este impresionante astrochimpance fue entrenado para pilotear el proyecto Mercurio, creado por Estados Unidos, en Hollaman, Nuevo México.



A Ham en ese entonces lo denominaron como ‘Número 65’, ya que se encontraba con otros chimpances aprendiendo a accionar una palanca cada vez que se encendiera una luz azul.



Para los entrenadores este pequeño chimpancé era el mejor de todos, pues manifestaron que era luchador y de buen humor, por ende resulto elegido entre todos los monos. Ham salió al espacio el 31 de enero de 1961 en las instalaciones de la NASA en Cabo Cañaveral.

Por desgracia, para el tierno chimpancé ocurrió un error en el lanzamiento, ocasionando que la nave llegara más alto y con una mayor velocidad. Contra todo pronóstico, Ham logro accionar la palanca segundos después de que la luz azul apareciera.



Luego de unos minutos, la cápsula en donde iba el chimpancé se hundió en el océano Atlántico, cerca a Miami.



'Número 65', consiguió ser uno de los monos más importantes en toda la historia de la humanidad debido a que fue el primero en sobrevivir a una misión espacial.

El mono es uno de los animales más usados por la NASA. Foto: iStock

Ham, sin duda alguna, se convirtió en un mono muy famoso; su silla con la que consiguió tal hazaña sería ocupada por Alan Shepard en un vuelo histórico de 15 minutos.



Este pequeño mono se jubiló en un zoológico de Carolina del norte y vivió en ese lugar por el resto de su vida.

Felicítete la gata que conquistó el espacio

Felicítete una gata que vivió por las calles de París, sería el tercer programa espacial del mundo. Esta gata era una raza mezclada, de color banco y negro, con un carácter muy llamativo, pues era muy cariñosa y dócil.



Su salida al espacio llegaría el 18 de octubre de 1963 desde el centro francés Argelia, en un cohete llamado Veronique AGI 47. Este vuelo duro alrededor de 13 minutos, de los cuales cinco los tuvo que vivir sin gravedad.

Su vuelo es considerado como uno de los mejores que se ha podido hacer, ya que la cápsula volvió a la Tierra sin ningún rasguño, y que por supuesto dentro de ella se encontraba sana y salva Felicítete.

