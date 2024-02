Estos son los alimentos que no debería mezclar con el limón

El limón es un fruto proveniente del limonero cultivado en climas templados y tropicales. Aunque se cree que su origen es de la India, actualmente se cosecha en varias partes del mundo que tengan dichas características climáticas, de acuerdo con el 'Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación' de España.



Gracias a su disponibilidad a lo largo del año, la fruta se ha convertido en un gran ingrediente de la cocina, donde ayuda a resaltar su sabor y funciona muy bien para dar los picos de frescura a las preparaciones, sin embargo, no todos los alimentos deben mezclarse con la citrus limon.

Entre sus componentes destacan la vitamina C, conocida por su acción antioxidante y reparadora de tejido, al producir de manera natural proteínas como el colágeno, que ayuda a la restauración de la piel y los cartílagos.



Así mismo, tiene potasio, un mineral necesario dentro de una dieta saludable, ya que ayuda al buen funcionamiento de los nervios, y a la contracción muscular. Igualmente, permite que los nutrientes fluyan a las células del cuerpo, así como se contrarreste algunos de los efectos nocivos de la sal sobre la presión arterial, de acuerdo con 'MedlinePlus'.



Gracias a sus ácidos orgánicos, fundamentalmente ácido cítrico

y en menor cantidad málica acética y fórmico, el limón tiene su característico sabor ácido, los cuales también ayudan a potenciar la acción de la vitamina C, además de poseer un notable efecto antiséptico.



Debido a estas cualidades, existen algunos productos y alimentos con los que el fruto no se debe mezclar, con el fin de no contrarrestar ni disminuir su acción, así como para evitar que tenga una consecuencia inflamatoria en el cuerpo.



De acuerdo con 'The HealthSite', los lácteos son los alimentos principales con los que no debería mezclarse el fruto. Por ejemplo, consumir limón y leche juntos puede provocar acidez estomacal por la presencia de ácido cítrico.

Por otro lado, están las comidas ultra picantes. Si bien es cierto que al menos en la gastronomía mexicana, este ingrediente y el limón van de la mano, para quienes no estén acostumbrados a la sensación de ardor y quemón que produce el condimento, y solo desean probar un poco, lo mejor es evitar las gotas del fruto en las preparaciones que tengan picor.



Su acción cítrica puede intensificar y potenciar el sabor, provocando molestias tanto en el paladar como en el sistema digestivo, en caso de que sufra de alguna incomodidad gástrica, según la fuente de actualización de salud e información médica 'Onlymyhealth'.



Finalmente, añadir limón a las comidas muy calientes también tiene un efecto en la disminución de sus propiedades. En el caso de la vitamina C que es muy sensible al calor, es posible que se pueda destruir frente a las altas temperaturas.



"Es posible que pueda disfrutar del sabor ácido del limón en las preparaciones, pero ninguno de sus beneficios nutricionales, si lo exprime en alimentos muy calientes. En su lugar, deje que la comida se enfríe un poco y, una vez que no exuda vapor visible, puede exprimir esta delicia cítrica sobre sus platos", señala el portal anteriormente mencionado.

