Objetos que llamamos como marcas creadoras, pero ese no es su nombre

Algunos productos de uso cotidiano son erróneamente conocidos por el nombre de las marcas que los distribuyen y no por la palabra que debe utilizarse para hacer referencia a estos.



Este asunto puede significar un dolor de cabeza para las compañías, pues, cuando su marca se convierte en el término genérico de un objeto, las empresas pueden perder su nombre registrado.



“En la ley de marcas registradas, no puedes registrar cosas que son descriptivas o genéricas por naturaleza”, explicó Michael N. Cohen, abogado especializado en propiedad intelectual, a ‘The New York Times’.



En esta recopilación compruebe si usted también ha llamado a estos objetos de manera incorrecta.