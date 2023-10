Estos 3 imitadores no lograron conquistar al jurado y le dijeron adiós a 'Yo Me Llamo'

‘Yo Me Llamo’ es uno de los programas de entretenimiento más vistos en las noches colombianas, en las nueve temporadas al aire, cientos de cantantes han pasado por el escenario.

Con una trayectoria que ha dejado huella en la televisión, 'Yo Me Llamo' ha logrado conquistar el corazón de los espectadores con su original formato y la impecable calidad de sus participantes.

Desde su primera emisión en el país, el programa se ha convertido en un referente de la música y el entretenimiento en Colombia.



En la quinta etapa de la competencia, César Escola, Pipe Bueno y Amparo Grisales, junto a ‘Sinfoni’, el cuarto jurado que es una inteligencia artificial, escuchan minuciosamente a los competidores que lograron asegurar su cupo en la Escuela de Yo Me Llamo, pues allí reciben clases por expertos para alcanzar el máximo parecido con sus artistas favoritos.



El capítulo 50 de la competencia, es uno de los más exigentes, pues son tres imitadores los que abandonaron la Escuela de Yo Me Llamo, al no haber logrado la evolución necesaria para permanecer en el programa.

¿Quiénes fueron los participantes que le dijeron adiós a ‘Yo me llamo’?

En el show de la noche, se presentaron los imitadores de Héctor Lavoe, Alejandra Guzmán, Joan Sebastián, Greeicy Rendón, Raphael, Bad Bunny, Ángela Aguilar, Alejandro Fernández, Paulina Rubio, Amy Winehouse, Celia Cruz y Ryan Castro, de los doce participantes solo nueve continuarán su historia en el programa de imitación.

Primero, fue el turno de Amparo Grisales para escoger qué artista no seguiría en la competencia. Para finalizar este quinto ciclo de ‘Yo me llamo’, la actriz escogió a la imitadora de ‘Paulina Rubio’, pues estuvo en riesgo varias veces y según la diva no mostró gran evolución.



“Quiero agradecer a este maravilloso jurado, por haberme ayudado a vencer los miedos y haberme enseñado a creer en mí misma, a pesar de los comentarios negativos”, dijo la doble exacta de ‘la chica dorada’.

Continuando con la eliminación, el maestro César Escola eliminó de la competencia a ‘Yo Me Llamo Alejandro Fernández’, pues aseguró que desde su última presentación se encerró en un ‘cajón’ y solo salió hasta hoy, no hizo ningún esfuerzo.

Y por último, Pipe Bueno eliminó a la ‘doble exacta’ de Amy Winehouse, pues hace varios ciclos le están pidiendo la ‘oscuridad’ que caracterizó a la intérprete y no pudo lograrlo.

En la presentación del Jueves que canté "The girl from Ipanema" tuve una serie de retos y tareas , y es que cada presentación es un desafío para mí .Es y será un honor meterme en la piel de Amy aunque sea por un instante.Es un gran logro cada día sacar más detalles de ella y descubrir más de sus capas .No fue suficiente para salvarme pero siento una satisfacción interna al ver mi avance porque sé que lo he hecho con amor y mucha entrega .Tal vez toca seguir mejorando detalles ,claro que sí ,pero estoy contenta con mi progreso y es por eso que en la noche de eliminación daré lo mejor de mi aunque cada vez todo se ponga más difícil .Siempre agradecida con Dios ,mi familia ,Colombia ,ustedes que siempre me están dando consejos para mejorar y con Yo me llamo por abrir la puerta a que se diera a conocer el legado de Amy Winehouse❤️.

Nicolás Hernández, ’Yo me llamo Elvis Presley’

