¿Cuánto costaría la casa de Los Simpson en la vida real?

Los Simpson, la familia más famosa y querida de la televisión estadounidense y de otros países del mundo que ha estado en las pantallas por más de 30 años, vuelve a ser tendencia y no precisamente por sus ocurrencias, divertidas historias o memes en los cuales anticipa hechos del futuro.



Esta vez el centro es la casa de la ficticia 742 Evergreen Terrace de Springfield, también conocida popularmente como avenida Siempreviva 742, que ha sido valorada por expertos y costaría una millonada para cualquier desprevenido comprador.



Para esa estimación, los expertos realizaron un estudio de las viviendas que se encuentran en Springfield, estado de Oregon, y se han comparado habitaciones, metros y accesos de la casa ficticia.



Garretts Real Estate Group, compañía inmobiliaria, incluso hizo un anuncio de cómo se vendería esa casa:



"Hermosa casa de dos pisos con sótano. A través de la puerta de entrada arqueada se le da la bienvenida al vestíbulo. A la izquierda hay una acogedora sala de estar con un ventanal y, a la derecha, está el comedor que también cuenta con un bonito ventanal. Hacia la parte trasera de la casa, está la sala de estar y la cocina. El segundo piso cuenta con cuatro habitaciones. Un dormitorio principal que ofrece un bonito baño en suite. También hay un baño adicional en la planta de arriba. El patio trasero está rodeado por una valla de madera y un seto. Como bono adicional, una casa en el árbol personalizada", dice el llamativo anuncio de la residencia que habitan Homero, Marge, Bart, Lisa y Maggie, unos verdaderos íconos de la televisión.



Al revisar la venta de algunas viviendas en esa ciudad, los expertos determinaron que la casa de ‘Los Simpson’ podría costar aproximadamente 449.900 dólares, más o menos, 1.742.957 pesos colombianos mal contados.



Finalmente, el particular costo de la casa de ‘Los Simpson’ se ha vuelto viral en las redes sociales en donde los seguidores de la serie animada han comentado algunos secretos que puede tener esta célebre familia estadonidense.



