En Twitter se rumora que Feid podría realizar una sesión con Bizarrap para responder a las indirectas que le ha estado mandando su colega Anuel AA, tras las murmuraciones de su nueva relación con Karol G.



No es un secreto que el productor argentino ha tenido en su estudio a grandes artistas haciendo "tiradera" como Shakira con su 'Music Sessions #53' que le voló la cabeza a más de uno, especialmente a su expareja, Piqué y que el mismo día de su lanzamiento, el pasado 11 de enero, completó casi 64 millones de reproducciones en YouTube, según el diario 'DW'.

Pero esta no ha sido la única pulla que ha pasado por sus micrófonos, pues el argentino también presentó otra sesión junto al rapero Residente, que le lanzó varias directas al reguetonero JBalvin por su pelea en las redes sociales que criticaba su postura política y hasta las composiciones del mismo. Durante 4 días estuvo en el top número uno, luego de su publicación.



(Le puede interesar: Feid presume regalo en sus redes: ¿Será de Karol G? ).



Así que no sería extraño tener al autor de 'Ferxxo 100', cantarle unas rimas en respuesta al puertorriqueño Anuel AA, que ya tiene una sesión con el argentino.

Las indirectas muy directas

En los últimos días, se ha visto al exnovio de Karol G, dedicar sus nuevos sencillos a diestra y siniestra a sus colegas ante las especulaciones, que crecen cada día más, sobre un posible noviazgo entre los antioqueños.



Tal es el caso que, en la promoción de su nueva canción 'Mejor que yo', publicó un post en su cuenta de Instagram, etiquetando a la 'Bichota', junto al mensaje "Te la dedico, bebé".



(Siga leyendo: Anuel AA estaría sintiendo indirectamente a Feid en sus redes sociales ).



Del mismo modo, durante pleno show en Texas, el artista le modificó la letra de una de sus canciones, por la frase "Será que Feid ya la dejó".

Pero la última acción evidente que lanzó hacia el paisa, fue su actual publicación en la misma red social, en la que posaba con un cartel de una fanática que decía "Fuck Ferxxo" y que posteó con la descripción: "Y esta se la de dedicó a tu novio bebé", junto a corazones verdes, el color insignia de Feid.

Por lo descrito anteriormente, a los seguidores de los artistas no se les haría raro que el colombiano le responda de alguna manera a Anuel AA. Incluso hubo hasta un fanático que se atrevió a imaginar un 'Music Session' con Bizarrap.



(Lea también: Piqué busca revancha: inesperada propuesta a Bizarrap para responderle a Shakira )



Tanta fue la conmoción de su propuesta, que llegó a parecer un hecho y varios internautas en Twitter se ilusionaron con la idea; sin embargo, al notar que en realidad no era cierta la colaboración, se leyeron algunos comentarios que mostraban su decepción: "Por un segundo me lo he creído", "Me rompiste el corazón, hermano, nunca más", "Es mentira, jugaron con mis sentimientos".



Sin duda, esta versión entre Feid y Bzrp no sería nada descabellada para muchos, quizás el tweet que ya cuenta con más de 1.612 me gustas, podría llegar a ser realidad.

Esto significa 'TQG', la nueva canción de Karol G y Shakira

NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias