Esto respondió Sofía Vergara a críticas por su aspecto físico: 'Me veo diferente'

Sofía Vergara es una de las actrices colombianas más reconocidas en Estados Unidos, por lo que en cada aparición en medios es motivo de comentarios y publicaciones.



La popular 'Toti' fue entrevistada hace algunos días en una reconocida revista, en donde le mencionaron el tema de los retoques estéticos.



La barranquillera expresó que evita leer comentarios sobre su aspecto físico, puesto que muchas personas que lo hacen dejan comentarios de odio o expresando su envidia y que no está dispuesta a recibir ese tipo de energías en su vida.

En la actualidad, muchos modelos, actrices, cantantes y en general personas del medio de entretenimiento han sido criticadas por someterse a algún tipo de cirugía estética para mejorar su aspecto o tratar de evitar la llegada de la edad, puesto que algunos expresan que como siempre están al frente de la pantalla no tienen el derecho de envejecer o son criticadas constantemente.



Pues, Vergara, como respuesta a este tipo de comentarios, manifiesta que no se ha expuesto a ninguna cirugía, que sí se ha hecho alguno que otro retoque, pero que si se ve diferente es simplemente porque los años llegan: '¡No, se llama envejecer! ¡Me hago mayor! ¡Por eso me veo diferente!", expresó para la revista Glamour.



En cuanto a algunos tratamientos que se ha hecho, la 'Toti' expresó: "Me pongo bótox en los ojos y en el cuello con regularidad (...) Y uso productos. Me encantan los productos".



Cabe resaltar que la actriz de 'Modern Family' lanzó hace algunos meses su propia línea de cosméticos, que se enfocan principalmente en el cuidado del cutis, especialmente del sol.



En eso sí es muy tajante la barranquillera, puesto que afirma que su secreto de belleza y juventud es siempre tener protector solar: "Siempre protección solar, ¡siempre bonita!" y que si bien, los productos de su marca, no le van a quitar años si van a transformar la piel de quien los use.

