¿Qué opinan estos famosos colombianos y extranjeros sobre el aborto?

Vicky Dávila



La periodista ha mostrado en varias oportunidades su postura frente al tema mediante su cuenta de Twitter. "#VetoAlAborto yo no me haría un aborto, no juzgo a mujeres que abortan. Creo que Estado debe garantizar condiciones médicas óptimas, a quien decida practicárselo. reflexión, en casos normales de Concepción, utilizar anticonceptivos para evitar embarazos, ¡es mejor que abortar!" escribió el 22 de mayo de 2019.





Recientemente, y a propósito de la ponencia para despenalizar el aborto en Colombia, Dávila reiteró su postura. "#AbortoSinCondiciones veo que mucha gente pide aborto sin condiciones argumentando especialmente pobreza de las madres. Por encima del poder adquisitivo, debería estar la vida de un indefenso. No me hice nunca un aborto, no me lo haría, pero respeto y no juzgo a quien lo hace", se puede leer en sus redes sociales.