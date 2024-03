Esto es lo que piensan el hijo y la mamá de Diana Ángel sobre su relación con Culotauro

'La casa de los famosos Colombia' ha visto el nacimiento de muchos romances. El de Nataly Umaña y Melfi ha sido uno de los más comentados. Sin embargo, el de Diana Ángel y Culotauro no se queda atrás.

A lo largo de las semanas, a la actriz y al comediante se les vio muy cercanos compartiendo charlas, detalles, besos y diversos momentos románticos. Todo iba 'viento en popa' hasta que, de repente, comenzaron las diferencias entre las celebridades, quienes, según una confesión de la cantante, perdieron la "complicidad genuina" que tenían.

"Amigos de Latinoamérica y Panamá, el término 'tusa' significa dolor de amor en Colombia. Me duele perder la complicidad genuina que teníamos", dijo Diana Ángel recientemente en una de sus intervenciones en el confesionario.

¿Qué piensa el hijo de Diana Ángel de su relación con Culotauro?

Cuando Damián, único hijo de la actriz bogotana, entró a 'La casa de los famosos' en medio de la dinámica de congelados para darle unas palabras de aliento a su madre, también aprovechó para dirigirse a Culotauro y darle el visto bueno al romance que sostenía con Diana Ángel.

En ese momento, el joven le dijo al comediante: “‘Culito’, gracias por todo lo que haces por ella, pero sobre todo por alegrarla”.

Recientemente, en entrevista con 'Buen día, Colombia', Damián volvió a referirse al tema y compartió cómo ve una posible relación entre su mamá y Culotauro fuera de 'La casa de los famosos'.

“No lo sé, ese círculo de ‘Culotauro’ es muy raro. Ella podría entrar en ese mundillo de la burla, pero no creo que sea lo más conveniente. Habría que mirar, yo tengo la curiosidad, sería divertido y no me molesta”, compartió.

El hijo de Diana Ángel no solo habló de su percepción, sino que también reveló qué piensa la mamá de la actriz con respecto a sus acercamientos románticos con Camilo Díaz, Culotauro.

“Mi abuela está fascinada con Culotauro, me dice que es una gran relación, que la pasan divino, que los 'performances' son divertidos. Está matada y ella está pendiente del programa y me dice todos los días: ‘Su mamá hizo esto, esto le dijo Culotauro’”, confesó el joven.

VALERIA CASTRO VALENCIA

ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO