Daniela Ospina le respondió a seguidora que le dijo 'gordita' a su hija

La modelo y empresaria Daniela Ospina respondió fuertemente a una seguidora que le hizo un comentario ofensivo en sus redes sobre la apariencia de su hija Salomé Rodríguez.



"La mamá muy Fit, y la hija gordita", fue la crítica que hizo la seguidora de Daniela Ospina, en Instagram.

La empresaria le respondió pidiendo respeto y recordando a los seguidores el daño que pueden causar los comentarios en redes sociales.



"Ni voy a publicar su nombre, porque ni eso se merece.... de verdad que tristeza leer este tipo de cosas y no pensar el daño que hacemos con cada palabra que decimos. Esto no puede ser normal, no normalicemos lo que hoy está acabando con miles de jóvenes".



Daniela Ospina también dijo ante el comentario de la seguidora: "Y así somos en redes, creemos que podemos herir y escribir lo que sea.... NO MÁS, Si no vas a construir, asegúrate de no destruir".



Hace poco Daniela también fue noticia porque se supo que en su cumpleaños estuvo Samuel Rodríguez, el hijo de James Rodríguez, su expareja.



Todo se dio a conocer gracias a una serie de historias subidas en el Instagram de María del Pilar Rubio, la mamá del futbolista colombiano, con las que felicitó a su ex nuera, lo que avivó rumores de una posible reconciliación entre la modelo y el jugador.



Sin embargo, el rumor fue desmentido por la misma Daniela. Días atrás le aseguró a un seguidor, mediante una dinámica de 'preguntas y respuestas', que seguía soltera.



EL TIEMPO

