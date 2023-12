Esto cuesta ir a una fiesta de fin de año, en uno de los hoteles de lujo en Bogotá

La temporada de Navidad y fin de año se acerca, en esta época muchas familias y grupos de amigos deciden reunirse en lugares especiales que no sean sus casas para viajar, celebrar y experimentar nuevas aventuras.

Sin embargo, también existen quienes deciden invertir un poco más y vivir nuevas experiencias, es por esto que algunos de los hoteles de lujo en Bogotá ofrecen paquetes para la cena de Navidad y fin de año, con el fin de brindar a sus clientes experiencias inolvidables.

Generalmente, estas celebraciones se realizan en la noche y se extienden hasta altas horas de la madrugada. Los hoteles, que ofrecen experiencias navideñas y de fin de año, ofrecen a sus visitantes ofertas atractivas como cenas especiales, comida ilimitada, barra libre, música en vivo, entre otras.



Aunque los valores de estos servicios pueden resultar un poco costosos para muchas personas, también se puede acceder a algunos descuentos si se reserva con anterioridad y se asiste en grupo de familia o amigos.

Hoteles de lujo en Bogotá donde puede celebrar fin de año

Algunas de las cadenas hoteleras y de restaurantes más importantes de Colombia y el mundo, como los hoteles Marriott, Hyatt, Hilton, entre otros, son algunos de los que le apostaron a ofrecer servicios para celebrar fin de año, estos están ubicados en diferentes sectores de la capital colombiana y por medio de sus redes sociales invitan a su público.

Fiesta de fin de año en el hotel Marriott Bogotá

El hotel Marriott de Bogotá, se encuentra ubicado en la Avenida El Dorado # 69B - 53, y por medio de su cuenta en Instagram promociona su fiesta de fin de año, que se realizará el 31 de diciembre a partir de las 7 de la noche.



La experiencia incluye los servicios de: buffet ilimitado, barra libre de cócteles seleccionados, música en vivo y DJ set, brindis con espumoso y uvas de medianoche, cotillones y sala de estar para niños. Además, los asistentes podrán participar en 2 sorteos de Fin de Semana para 2 personas con desayuno en cualquiera de nuestros hoteles Marriott en Colombia.



El costo de la fiesta de fin de año en este lugar tiene un valor de: $550.000, los adultos; $275.000 niños de 5 a 10 años y gratis para los menores de 5 años.

Fiesta de fin de año en el hotel Grand Hyatt Bogotá

Este exclusivo hotel se encuentra ubicado en la Calle 24a #57 - 60, la celebración se realizará desde las 8 de la noche y se extenderá hasta las 02:00 p.m.



La celebración titulada ‘Sol de media noche’ ofrecerá a sus asistentes una celebración llena de alegría, deliciosa comida y varias actividades más. El costo para adultos es de $550.000 por persona, los niños mayores de 4 años $200.000 y los menores de esa edad no pagan.

Fiesta de fin de año en el hotel Hilton



Este hotel ofrece varias experiencias, algunas más económicas que otras y todas se realizarán desde las 7:00 p.m., hasta las 03:00 a.m.



Experiencia Platinum: en este paquete se puede disfrutar de una cena tipo buffet de 7 p.m. a 3 a.m. Incluye orquesta, cotillones, 12 uvas, copa de brindis de medianoche, media botella whiskey Buchanan’s o 1 botella de vino por cada 2 personas y recreación para niños.



Experiencia SKY: en este paquete se podrá disfrutar de una cena tipo buffet de 7 p.m. a 3 a.m. Incluye DJ, cotillones, 12 uvas, copa de brindis de medianoche.



Experiencia La Ventana: incluye cena de año nuevo de 7 p.m. A 1 a.m. Incluye música en vivo, cotillones, 12 uvas, copa de brindis de medianoche.

