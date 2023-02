Estiwar G es uno de los creadores de contenido más reconocidos del país, la creación del 'Toxitour' y su paso por MasterChef, lo hicieron un reconocido influencer colombiano.



Por medio de sus historias, reconoció que se intoxicó en medio de su recorrido por la gastronomía de Bogotá.

En sus videos, Estiwar, recorre los lugares donde venden comida callejera a un precio económico, con el fin de recomendar los platos y contar las historias de los restaurantes.



Por medio de la caja de preguntas en sus redes sociales, el creador de contendido confesó que se intoxicó al probar la comida de Corabastos. "Fue uno de los ‘toxitour’ más groseros y agresivos. Comí 17 tipos de comida, como pinchos, mojarritas y empanadas".



(Siga leyendo: Alias 'Camilita': mujer presa por homicidio gana dinero a través de OnlyFans).

El exparticipante del programa 'Master Chef', continuó su relato y aseguró que la experiencia le ayudó a ser más cuidadoso con la comida que consume. “Socio, después de ese día yo dije ‘uy no manito, yo no puedo exponer la vida por likes”, menciona.



Desde su intoxicación, Estiwar G cambió su estrategia en redes sociales y mencionó que ya no se come todo el plato, sino que prueba la comida. Adicional a esto “aunque no lo crean, hay sitios que yo a lo bien no saco, hay sitios que yo ya veo muy pailas, ya muy sucios, que tienen los trapos viejos por ahí, hay sitios que yo digo ‘uy no, no aguantan’”.



(Además: Tiktoker es enviada a prisión por fingir cáncer de páncreas y estafar a personas).

Sobre la comida que prueba y no consume, el creador de contendio aseguró que no la bota: “Por lo general perrito, siempre se la doy a algún habitante de calle que yo vea con la necesidad, que me reciba, pues porque finalmente tampoco aguanta tirarla”.



Para finalizar, le pidió a sus seguidores que se cuiden y no consuman cualquier alimento de las calles, pues deben tener las precauciones necesarias.

Más noticias:

Cintia Cossio arremete nuevamente contra canción de Shakira: 'la odio'

Él es el hombre que bailó con Amber Heard 'Como la Flor' de Selena Quintanilla

'Te ven un reloj y te quitan el brazo': polémica frase de europeo sobre Colombia

Pamela Avendaño

REDACCIÓN TENDENCIAS