Estiwar G reveló la suma de dinero que recibió por participar en 'MasterChef Celebrity'

El creador de contenido ‘Estiwar G’ es una de las figuras más reconocidas de las redes sociales, pues constante muestra como recorre las calles de Bogotá buscando la mejor comida callejera en su ‘Toxitour’. Asimismo, se volvió muy popular cuando participó en el 2022 en el reality 'Masterchef Celebrity' del Canal RCN.

Aunque han pasado 2 años desde que participó en la cocina más famosa de Colombia, recientemente, el influencer fue invitado a la emisora ‘Los 40 Colombia’ y ahí reveló varios detalles de esta producción.



Una de las preguntas que le hicieron los periodistas fue cuanto dinero recibió por participar en el reality, a lo que el influencer contestó: “En Masterchef pagaban semanal tres taquitos y medio”, haciendo referencia a tres millones quinientos mil pesos.



En ese sentido, si 'Estimar G' inició su participación en el mes de febrero y fue eliminado en mayo, logró ganar alrededor de $45′500.000.

Otra de las preguntas que le hicieron fue "¿Quién fue el peor compañero en Masterchef?”. Aunque el creador de contenido no dio ningún nombre, reveló un detalle que dejó sorprendido a más de un internauta.



“No les voy a decir el nombre, yo quiero que la gente interactúe, pero esta persona era muy chocante, yo nunca he dicho eso, pero una vez vi que estaba haciendo algo raro, algo de rituales, magia oscura con unos platos, y al otro día vi que le hacía un visaje a una compañera y esa concursante salió, lo único que debo decir es que es altamente peligrosa”, aseguró.



Vale la pena recordar en ese temporada el ganador fue el actor Ramiro Meneses, quien se llevó 200 millones de pesos a su casa, tras derrotar en la final al comediante Chicho Arias, el actor Carlos Báez y el deportista Tatán Mejía.

