Estiwar G confesó que consumió drogas antes de ser famoso: ‘Me azoté bastante’

El creador de contenido y exparticipante del reality 'MasterChef Celebrity', Estiwar G, compartió algunas experiencias de su vida durante una entrevista que tuvo en la emisora ‘Los 40’, allí narró algunas vivencias a las que se enfrentó antes de alcanzar la fama.

Estiwar G es un influencer bogotano, que ganó gran popularidad en redes sociales por realizar 'El Toxitour', con este visita diferentes barrios de la capital y prueba sus comidas callejeras. Además, también ganó gran popularidad por su participación en el programa 'MasterChef Celebrity'.

Le puede interesar: Subió la gasolina en Colombia: en estas dos ciudades el galón sigue en menos de $14.000

Es muy poco lo que se conoce de la vida del comediante, sin embargo, recientemente confesó que antes de ser ‘famoso’ luchó contra las drogas y otros malos pasos, por lo que conoció las correccionales.



El verdadero nombre de Estiwar G pocos lo conocen, el comediante y creador de contenido se llama Luis Fernando Arias y tiene raíces costeñas, pero creció en Bogotá, por lo que asegura que es ‘rolo’.



En una entrevista en ‘Buen día, Colombia’ contó que desde los 13 años empezó como cantante de rap, pero en este mundo se codeó con buenas y malas personas, por lo que conoció las drogas, además asegura que estas sustancias psicoactivas lo llevaron a estar en correccionales y en centros de rehabilitación.



Además, el comediante asegura que llegó a ‘tocar fondo’, pues estuvo en la calle, sin comida y hasta vendió su ropa para sobrevivir, pero agradece a su familia, contando que siempre lo ayudó y lo apoyó para ‘salir de ese oscuro agujero’.



“Yo eché mucha calle, yo tampoco me digo ‘ay, yo sufrí mucho’, no, porque para mí todo es un aprendizaje y yo no cambiaría todo lo que me ocurrió, ni me arrepiento de haber vivido como viví”, dijo Estiwar G en diálogo con ‘Los 40’.

También puede leer: Estas son las estaciones de TransMilenio donde más roban en Bogotá

El influencer también contó que ‘echó’ bastante calle, en el sentido de callejear, de andar con amistades en el barrio, “de consumo también, hubo mucho consumo, entonces yo sí me azoté bastante, porque yo le di duro también a la cabeza y fue pesado. Yo tuve una juventud en ‘éxtasis’, como dice el libro”.



“Yo consumía de todo, la marihuana, la cocaína, yo probé de todo, probé más de 20 sustancias diferentes, de todo, entre drogas psicodélicas, alucinógenos, estimulantes, inhibidores, eso era una vaina absurda y mi familia sufrió mucho, mi entorno sufrió mucho”, narró el creador de contenido y comediante, quien además indicó que gracias a su personaje de Estiwar G, logró salir de ese mundo por completo.

ALEJANDRA HERNÁNDEZ TORRES

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO