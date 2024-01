El error muy común que se comete al lavarse el pelo, según reconocido estilista

El cabello es uno de los atractivos más importantes para hombres y mujeres, por lo que cuidarlo es una tarea que ha inspirado crear mascarillas, champús, acondicionadores, aceites y toda una gama de productos para aplicárselos.

El pelo con puntas abiertas, maltratado, que presente caída e incluso la calvicie llega a no ser muy bien visto por muchas personas, por lo que estilistas profesionales suelen dar consejos y recomendaciones para que su aspecto sea lo más saludable posible.





Así es el caso de Matt Newman, un experto en belleza capilar, quien cuenta con un perfil de TikTok con más de dos millones de seguidores, en el que sube videos relacionados al cuidado del cabello.

Estilista explica cómo lavar correctamente el cabello

Cuide su cabello del sol y el agua. Foto: iStock

En uno de sus ‘clips’, el hombre que se encuentra con el usuario ‘mattloveshair’, dijo qué es lo que no se le debe hacer al cabello en el día de baño.



Estando bajo una ducha, Matt aseguró que no lavar el cabello correctamente es causante de las puntas abiertas: “No te estás enjuagando lo suficientemente bien el acondicionador del cabello”, dijo. “Eso es todo. Ese es todo el consejo. Enjuague mejor el acondicionador”, añadió.





Newman contó que en su casa recibió en un tiempo a muchas personas para hacer procedimientos en su cabellera, y fue ahí cuando se percató que algunos no se lavaban bien el acondicionador.



“Así fue como aprendí que muchas, muchas personas no se lavan el acondicionador, o incluso el champú, del cabello lo suficientemente bien”, confesó.

Que su cabello se robe todas las miradas. Foto: iStock

“Incluso si no les quedaran grumos de acondicionador, habría residuos en el cabello que podría sentir que no se enjuagaron lo suficientemente bien”, continuó.



Seguidamente, dio a detalle un consejo para enjuagarlo correctamente: “Mi consejo para remediar la situación es enjuagar uno al lado del otro por separado”.





El video ha acumulado más de 3,5 millones de reproducciones y cientos de comentarios en los que los internautas le agradecen por la recomendación.



“Solía pensar que mi cabello era súper graso hasta que hace aproximadamente un año resultó que no estaba enjuagando bien mi acondicionador”, “La acumulación tanto en el tallo como en el cuero cabelludo se volvió mucho más manejable cuando comencé a enjuagarme mejor el cabello”, y “Es cierto. Si lavo el champú muy, muy, muy bien y me aseguro de que mi acondicionador esté súper enjuagado, mi secado es muchísimo mejor”.

KAREN CASTAÑEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

