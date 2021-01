Alcaldesa renuncia tras vacunarse, al parecer, saltándose la fila

Esther Clavero, alcaldesa del municipio español de Molino de Segura, ubicado en la región de Murcia, presentó su renuncia al cargo luego de que la dirección del Partido Socialista Obrero Español (Psoe) le solicitara su retiro por haber incumplido los protocolos de vacunación contra el covid-19.



Según explicó el Psoe, ningún ocupante de cargo público puede vacunarse antes de tiempo, pues, de acuerdo con el Ministerio de Sanidad de España, los primeros en recibir las dosis deben ser los residentes de hogares geriátricos y personal de salud.



“Es nuestro deber, como responsables políticos, asumir este compromiso de forma leal y coherente, demostrando siempre la mayor diligencia y transparencia en nuestras acciones”, manifestó el partido político.



Al momento de dimitir, Clavero aclaró que se vacunó debido a que la llamaron desde su centro de salud porque “consideraron que era una paciente de riesgo y que, al estar altamente expuesta, iba a ser lo mejor para mí”.



También hizo énfasis en que durante su mandato no cometió ningún delito y que en su trayectoria política no se ha visto envuelta en casos de corrupción o robo.



"No he cometido ningún delito, no he mentido. Nunca he pisado un juzgado. Pero sí, me vacuné”.

La política hizo mucho énfasis en que recibir la vacuna ha sido el único error que cometió durante sus 43 años de vida.



“Por ese ‘delito’ abandono este proyecto que he liderado y que considero apasionante”.



En su cuenta de Twitter, la ahora exalcaldesa aseguró que es una “paciente oncológica de alta exposición”.



Las pacientes oncológicas no estamos dentro de este grupo de vacunación, algunas estamos esperando pacientemente nuestro turno y saltárselo por ocupar un cargo político es infame. — María Marín (@MariaMarinMart) January 20, 2021

En respuesta al trino, María Marín, diputada de la Asamblea Regional de Murcia, expresó que los pacientes oncológicos no están en el grupo prioritario para recibir la vacuna.



“Algunas estamos esperando pacientemente nuestro turno y saltárselo por ocupar un cargo político es infame”, agregó Marín.



De acuerdo con la base de datos Our World in Data, a cargo de la Universidad de Oxford, hasta el momento España ha vacunado al 2,49 % de su población, es decir, cerca de 940.000 personas.



