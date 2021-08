El Festival Estéreo Picnic queda aplazado nuevamente y se realizará en 2022

El Festival Estéreo Picnic, que fue inicialmente aplazado en 2020 a causa de la pandemia de covid-19, se iba a llevar a cabo este 10, 11 y 12 de septiembre; sin embargo, en un comunicado sus organizadores informaron que volverá a ser aplazado y se realizará en 2022.



"Con muchísima tristeza y ante la imposibilidad de ofrecer un Festival maravilloso en las actuales circunstancias, nos vemos obligados a aplazar una vez más el Festival Estéreo Picnic que estaba programado para el 10, 11 y 12 de septiembre de 2021", escribieron.



En 2020 el evento se acogió a las recomendaciones del Gobierno en medio de la emergencia sanitaria que recién había sido decretada y el evento que se iba a realizar del 3 al 5 de abril inicialmente, y para el cual ya se habían venido una gran cantidad de boletas, fue aplazado.



Al igual que el FEP, todos los conciertos y demás eventos culturales que implicaran aglomeraciones fueron cancelados y se decretó una cuarentena obligatoria en todo el país para asegurar el distanciamiento social.



En su momento, los organizadores del festival aseguraron que iban a reprogramar para el 4, 5 y 6 de diciembre de ese año y que los grandes nombres del cartel inicial ya habían confirmado su participación para las nuevas fechas. Entre esos se encontraba Guns N' Roses, The Chemical Brothers, The Strokes y Wu-Tang Clan.



Sin embargo, cuando llegó el último mes del año pasado la situación de la pandemia aún no estaba controlada y el evento tuvo que aplazarse por segunda vez, indicando el 10, 11 y 12 de septiembre del 2021 como las nuevas fechas.



A pesar de esto, en el nuevo comunicado, publicado este viernes 13 de agosto, han afirmado no estar listos para llevar a cabo el evento durante el próximo mes. "Poco a poco los eventos masivos se han empezado a reactivar en el mundo entero, y aunque en Latinoamérica no alcanzamos a estar listos en la fecha programada, seguiremos trabajando día y noche para reprogramar el Festival", puntualizaron.



Aunque no especificaron la nueva fecha de la reprogramación, sí comentaron que las boletas iniciales seguirán siendo válidas y que a medida que avance el Plan Nacional de Vacunación en Colombia se darán a conocer los días en que se realizará el festival musical.



"Se van abriendo las oportunidades, la música en vivo volverá pronto y podremos confirmar las nuevas fechas para las cuales las entradas originales del 2020 seguirán siendo válidas", escribieron.



De igual manera comentaron que quienes no puedan asistir al evento el próximo año y hayan comprando las boletas para el festival, pueden solicitar la devolución del dinero.



"Quienes no puedan asistir a las fechas de re agendamiento podrán pedir la devolución de su dinero, la cual se hará cumpliendo los plazos otorgados por el Decreto 818 de 2020", indicaron.



Finalmente, aseguraron que esta ha sido "la época más crítica de nuestra historia" y agradecieron a quienes los han ayudado a "mantener las fuerzas para que vuelva la emoción de correr entre escenarios para no perderse ninguna banda".



Así las cosas, invitaron a los seguidores del evento a continuar firmes para el próximo año, "para que vuelvan los fuegos artificiales que nos ponen a soñar con mundos posibles, para que vuelvan los ritos de preparación y la tusa post Picnic".



