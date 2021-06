¿Ester Expósito terminó con su novio 'por mantenido'?

Crecen los rumores sobre una supuesta ruptura amorosa entre la actriz española Ester Expósito y su colega mexicano Alejandro Speitzer.



El medio de entretenimiento TvNotas aseguró que una amiga de ella confirmó el fin de la relación.

"Aseguró que el truene se debió a que ésta se cansó de la mala actitud de Alex, pues prácticamente lo mantenía y le hacía todo", dice el medio mexicano, y añade que, de acuerdo con la amiga de Ester, ella y Speitzer dejaron de vivir en el apartamento que compartían en España.



Los rumores sobre la ruptura empezaron en abril, cuando la pareja dejó de compartir fotos conjuntas en redes sociales.



Según TvNotas, el pasado 4 de junio Expósito y Speitzer se encontraron en un evento en Milán, Italia, pero no tuvieron contacto.



Ambos artistas trabajaron en la serie de Nétflix 'Alguien Tiene que Morir', que salió al aire en octubre de 2020.

En la tarde de este miércoles, después de la viralización de la presunta ruptura por defectos de la pareja, Exposito se pronunció mediante las historias de su cuenta de Instagram.



Ella aseguró que lo dicho por los medios es falso, pues "Alejandro (es) una de las personas más maravillosas, trabajadoras y humildes que he conocido en mi vida".



De hecho, resaltó que tuvo que salirse al paso de los rumores porque ya estaban afectado la vida personal de Alejandro.



Eso sí: lo de la ruptura no lo desmitió. Incluso lanzó una 'pulla': "(Alejandro) solo se merece lo mejor que haya en el mundo y yo le apreciaré y le admiraré siempre independientemente de que sea mi pareja o no".

Estér Expósito es recordada por su papel en producciones como 'Élite' y 'Vis a vis'.

