Estefanía Borge respondió a críticas por foto semidesnuda en redes

La actriz cartagenera Estefanía Borge, de 41 años, recibió una serie de críticas luego de que compartiera en sus redes sociales una fotografía en la que aparece semidesnuda, mostrando a sus más de 1.4 millones de seguidores su tonificado cuerpo.



En la instantánea la artista aparece frente a un espejo, sin brasier y con una tanga, mostrando los cambios que ha obtenido después de aceptar un reto de 21 días que constaba de una rutina exigente de ejercicio y de buena alimentación.



La publicación va a acompañada del mensaje "trabajo honesto".



A pesar de los cientos de elogios, las criticas por "mostrar de más" no se hicieron esperar. La actriz no se quedó callada y se pronunció a través de sus historias de Instagram.



“Dejen la morronguería y hagan un trabajo honesto en todo lo que se propongan. Amor y respeto para todos… Mi día 21 y voy por más”, indicó la costeña.



Estefanía mostró algunos de los mensajes que le llegaron por la foto, entre los cuales se encuentran: "No eres tú. No es tu estilo", "Tú eres más fina y elegante", "Eso dejárselo a las lobas", "¿Es necesario desnudarse para enseñar que hiciste un buen trabajo?", "No me gusta esta foto... fue demasiado".



“Este tipo de comentarios no los acepto, ni para mí, ni para ninguna mujer. Si piensas así te invito a que no me sigas, ¿hasta cuándo vamos a ser etiquetada de esta manera?”, sostuvo la cartagenera, quien indicó que está mostrando sus procesos sin ninguna mala intención.



Adicional a esto la presentadora y modelo colombiana dijo que va a seguir adelante con los cambios de rutina que tuvo al iniciar este reto porque aún quiere más resultados.



