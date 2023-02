La actriz cartagenera Estefanía Borge es reconocida a nivel nacional por su protagonismo en diferentes telenovelas de gran calibre como ‘La Saga’, ‘Séptima Puerta’, ‘La hija del mariachi’, ‘La ley del corazón’, entre otras producciones, que la llevaron al estrellato del la farándula colombiana.



Sin embargo, 20 años atrás, cuando estaba empezando su carrera actoral, pasó por fuertes momentos emocionales que la llevaron a tomar drásticas decisiones en su vida para poder sobrevivir. Según comentó en una entrevista para el programa ‘Lo sé Todo’, de Canal Uno’, la artista confesó haber sufrido una grave enfermedad.

Estefanía Borge invitó a sus críticos a dejar la "morrongueria". Foto: Instagram

Borge, de 42 años, había sido diagnosticada con esclerodermia amorfa, un padecimiento autoinmune que genera en el organismo el consumo de colágeno, por lo que si no es tratado a tiempo puede producir parálisis en algunos sectores del cuerpo.



“Y de este lado… justo en mi nalguita derecha fue hace 20 años que se manifestó una enfermedad por la cual me dieron un año de vida”, comentó.



“Morirme no era una posibilidad para mí, debía estar para mi hija Sofía, inicié tratamiento por un años, pero este no funcionó mucho. Me hacía sentir peor”, agregó.



Ante el hecho, generó que la actriz buscara alternativas para tratar su padecimiento por fuera del marco de la medicina tradicional, pues entendió que las pastillas no eran la única vía para poder seguir con una promisoria carrera y estar al tanto del cuidado de su hija, Sofía del Mar.



“Empecé un viaje interior que me condujo al encuentro conmigo misma, cambié sin querer queriendo a una alimentación sana con rutinas de ejercicio y meditación que me ayudaron a recuperar mi vitalidad”, afirmó Borge.



“Aprendí que la comida, las actividades, la compañía y los pensamientos te pueden llevar a una sanación absoluta. Puedo dar testimonio de esto, estoy totalmente curada”, agregó.



Así lo deja ver en su perfil personal de Instagram, donde cuenta con más de 1,5 millones de seguidores, en el que publica extenuantes rutinas de ejercicios aeróbicos y sus platillos fitness que la mantienen con una figura notoriamente atlética a su edad.



