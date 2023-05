La actriz cartagenera Estefanía Borge abrió su corazón en el programa de entrevistas dirigido por Laura Acuña, en el que contó que fue madre a los 18 años y, aunque esto la tomó por sorpresa, no le impidió cumplir sus sueños.



Borge afirmó que llegó a ser actriz por azares del destino, pues cuando se le presentó la oportunidad de actuar desconocía cómo hacerlo, pero decidió intentarlo y se fue formando con la práctica de manera progresiva.

En ese momento, según la actriz, trabajaba de domingo a domingo y en largas jornadas de rodaje, por lo que algunas veces tuvo que llevar a su hija a las grabaciones.



Sin embargo, Borge dijo que el momento más duro vivido en su carrera fue al terminar de grabar la telenovela ‘La Saga: Negocio de Familia’.



En ese momento, la persona que la representaba le dijo de manera honesta que no iba a haber trabajo durante seis meses, que era el tiempo que se demoraban en abrir los ‘castings’ para participar en nuevas producciones.

En medio de esta situación laboral que estaba pasando, su preocupación principal era cuidar a su hija, por lo que tomó la difícil decisión de irse a trabajar a los Estados Unidos.



“Al día limpiaba cuatro apartamentos y dependía de mí cuánto me demoraba en limpiarlos. Yo siempre tenía un número en mi cabeza y decía: “Tengo que mandar dinero para Sofía, pagar el arriendo y que le hagan el mercado”, narró.



También contó que trabajó vendiendo ron venezolano, gracias a una persona que la vinculó a este empleo mientras estuvo en Norteamérica.



Así estuvo cuatro meses, durante los cuales no pudo ver a su hija y solo se comunicaba con ella por teléfono. Pese a esto, la actriz confesó que no se arrepiente de haber vivido la experiencia y que la repetiría si fuese necesario.

