No fue en Urrao: este es el municipio colombiano en donde se grabó la serie ‘Rigo’

La telenovela inspirada en la historia del ciclista Rigoberto Urán se estrenó el lunes 9 de septiembre. En esta producción, el actor Juan Pablo Urrego le da vida al pedalista colombiano y la actriz Ana María Estupiñan interpreta a su esposa, Michelle Durango, con quien lleva compartiendo más de una década de relación.



Esta nueva serie de televisión ha logrado que los internautas expresen comentarios positivos en las redes sociales y, a su vez, muchas preguntas sobre los artistas que hacen parte del relato o las locaciones en las que se grabó la producción de ‘RCN’.

Si bien Rigoberto Urán creció en Urrao, Antioquia, la novela no se realizó allí, puesto que el lugar presentó varios inconvenientes que dificultaron la realización del proyecto, por lo cual decidieron llevarlo a otra zona del país.



¿Dónde se grabó 'Rigo'?

El vicepresidente de la producción, Juan Pablo Posada, comentó para ‘RCN’ que Urrao presentaba varias dificultades al momento de realizar la historia, principalmente porque quedaba muy lejos de las instalaciones, que están ubicadas en Bogotá, lo que causaba que los costos de la producción se elevaran.



“Hubiera sido espectacular ir hasta Urrao, pero es muy lejos, la logística de alojamiento realmente no era fácil. No era tan sencillo, se estudió muy bien cuántas escenas se podían hacer por fuera para que todo se viera muy bien. Muchas veces se gasta el dinero al principio y al final no queda nada, medir eso es muy importante y aquí se logró hacer muy bien”, dijo el directivo.



Las grabaciones no se realizaron en el lugar donde creció Rigoberto Urán, sino que se trasladaron a Anolaima, Cundinamarca, que está ubicado a 71 kilómetros de Bogotá.

Respecto al tema, Posada resaltó: “No conozco Urrao, pero viendo unas escenas que se recrearon en Anolaima, Cundinamarca, uno dice que en Anolaima logramos hacer eso”. Seguido a esto, dijo que el ciclista Rigoberto Urán les comentó que el lugar había quedado “igualito”.



El director de la producción, Juan Carlos Mazo, relató que se dirigieron hasta Urrao para observar el lugar en el que vivía el pedalista y recrearlo de la forma más parecida posible en los estudios de grabación.



“Recreamos el callejón que daba a la casa de Rigo. Así que bienvenido, papá”, dijo Mazo, refiriéndose al deportista.



Ante esto, Rigo respondió entre risas: “Increíble, igualito. Hay dos callejones, había uno antes de que el alcalde me lo paimentara”.

LEIDY ESTEFANIA RICO ARBOLEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO