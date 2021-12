El mundo del entretenimiento colombiano ‘está de fiesta’ porque se confirmó lo que a estas alturas ya era un agradable secreto a voces: Greeicy Rendón está esperando su primer hijo.



Los rumores del embarazo comenzaron cuando Mike Bahía, su pareja, le pidió matrimonio en pleno concierto.



Desde entonces, y ante cualquier foto publicada por uno o por otro en redes sociales, los fanáticos de los artistas dieron rienda suelta a sus especulaciones: que Greeicy estaba ‘más gordita’, que la propuesta de casamiento llegaba en el marco de la formalización de una familia…

Después de unas comprometedoras palabras del papá de Greeicy —él habló de un nuevo miembro que llegaría al hogar Bahía-Rendón— los internautas estaban casi seguros del embarazo. Esto, finalmente, fue confirmado al mejor estilo musical: lanzaron un tema que habla sobre el embarazo. El diciente video muestra el tamaño actual de la panza de Greeicy.



Con el ‘bebé a bordo’ empezaron las teorías de los usuarios de redes sociales en torno al nombre y al futuro del pequeño o la pequeña que viene en camino.

(Puede leer: James Franco confiesa que dormía con estudiantes y dice ser adicto al sexo).

‘Quiero tener una hija y ponerle ese nombre’

Los cantantes han estado juntos desde hace casi 10 años. Foto: Instagram: @greeicy

En el marco de la confirmación, los internautas ‘desempolvaron’ una entrevista digital que Mike Bahía le concedió al comunicador Jessie Cervantes. El video de la charla está en el canal principal de YouTube del anfitrión del programa.



(Le puede interesar: ‘Colombianadas’: algunas tradiciones y detalles de ‘lo nuestro’).



En noviembre de 2019, Mike habló con Cervantes sobre su actualidad musical, sus futuros proyectos y, claro, las novedades de su plano sentimental.



En aquel entonces ya completaba poco más de nueve años de relación con Greeicy, por lo tanto, solía ser habitual referenciarlos —más aún ahora— como una de las parejas más sólidas del ‘jet-set’ nacional.



Al hablar de su vida personal, Mike referenció un curioso tatuaje que tiene en el cuello. Es la palabra ‘Arena’.



Dijo que, algún día, esperaba tener una hija para ponerle ese nombre.



“Quiero tener una hija y quiero que se llame Arena. Quiero ser un papá responsable y quiero que todo lo que ella vea la haga sentir orgullosa de su papá”, afirmó.

Las redes sociales se enternecieron en aquel entonces con las declaraciones, pero ahora ‘estallaron’ dado que Greeicy tiene, aproximadamente, cinco o seis meses de embarazo.

La Arena y el Océano

Si es niño me gustaría que se llamara Kai. Significa ‘Océano’ en hawaiano: Mike Bahía FACEBOOK

Mike pasó por los micrófonos del portal digital ‘Uforia Music’. Allí habló del nombre que le gustaría para un hijo en caso de tener un niño —en ese momento él ya sabía del embarazo mientras que sus seguidores se ‘trasnochaban’ esperando la confirmación—: Kai.



La entrevista fue en octubre. Apareció en el canal de YouTube del mencionado portal.



La conductora de la charla le preguntó si ya tenía ‘idea’ para los hijos.

(Le contamos: El capítulo de Navidad más triste de la aclamada comedia ‘El Chavo del 8’).

“Ya tengo los dos planes”, contestó Bahía. “Si es niña quisiera que se llamara Arena (…) me encanta ese nombre (…) Greeicy está de acuerdo, ella dice ‘Mira, le van a decir ‘Are’ a la niña en el colegio’”.



“Si es niño me gustaría que se llamara Kai. Significa ‘Océano’ en hawaiano”, concluyó.



Por el momento, más allá del video, no hay declaraciones ni de Mike ni de Greeicy en torno a otros detalles del embarazo.

El embarazo se hizo más que evidente en el videoclip de la nueva canción. Foto: Instagram @greeicy y YouTube Greeicy

Vale recordar que la ‘rumorología’ surgida a raíz de la petición de matrimonio, en un concierto de octubre, hizo de las suyas cuando se dijo que Greeicy salía ‘gordita’ en algunas fotos y que esa panza, para muchos, tenía toda la pinta de ser de embarazo.



Ella misma le salió al paso a los comentarios y les reclamó a sus seguidores en tono amistoso: “¿Ustedes por qué andan diciendo por todas partes que yo estoy embarazada (…) ¿Qué tal que sean solo unos kilitos de más?”.

Ya se puede decir con certeza que no lo eran. Y que una de las parejas más queridas del ámbito musical está a la espera de su ‘Arena’ o de su ‘Océano’.

