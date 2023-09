Ya hace más de una semana, se llevó a cabo en Barranquilla la edición del 2023 de Miss Universe Colombia, en la que la representante del departamento de Casanare, María Camila Avella Montañez, fue elegida como Miss Colombia para representar al país en Miss Universe.



(Lea también: Indignación por la derrota de Buenaventura en Miss Universe Colombia 2023).



Pero, a pesar del resultado, hubo una candidata en particular que conquistó el corazón del país: Lina María Hurtado Mosquera, Miss Buenaventura, quien quedó de segunda finalista.

Tras conocerse el resultado final del certamen, los internautas inundaron las redes de mensajes de apoyo para Lina, le escribieron que creían que ella era la verdadera reina, la motivaron a postularse de nuevo y algunos incluso especularon que le habían ‘robado’ la corona.



Después del reinado, Hurtado regresó escoltada a Buenaventura para reencontrarse con los suyos, y fue recibida con una ceremonia donde los locales celebraron sus logros y demostraron su orgullo.



(Relacionado: Lina María Hurtado, la Miss Buenaventura que llegó a la final de Miss Universe Colombia).



Y bien, como es natural después de conquistar tantos corazones, muchos curiosos se preguntaron acerca del estado civil de la bonaverense. Pues el fin de semana pasado Lina María compartió en sus redes dos fotos con su novio.

“Gracias por tu amor. Me haces la mujer más feliz del mundo”, escribió Lina en la descripción de la publicación. Además, compartió un collage de fotos del mismo día en sus historias, con la inscripción “Loquitos de amor, llenitos de bondad”.



(Puede interesarle: 'Usaba cloro para cambiar mi piel': la dura historia de Miss Buenaventura).



Además, en la ceremonia que le organizaron los bonaverenses, le agradeció a su novio y lo presentó por pedido del público. Lina María no etiquetó el perfil de su pareja en ninguna de las dos publicaciones, por lo que su identidad aún no ha sido revelada.

Ante la publicación, sus seguidores no contuvieron sus opiniones: “El hombre más envidiado de toda Colombia”, “Día 8 sin superar a Buenaventura”, “Nunca había envidiado a un hombre hasta hoy” y “Perdió Colombia, pero ganó ese muchacho” fueron algunos de los comentarios de los cibernautas en la publicación de la vallecaucana.

Más noticias en El Tiempo

Fotos: ella es la hincha que se robó las miradas en el partido Colombia Vs. Venezuela

¿Es el suyo? Universidad de Birmingham revela los nombres más bonitos para una mujer

¿Qué pasa si se pone un limón debajo de la cama? Conozca los mitos

ALEJANDRO VICTORIA TOBÓN

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO