Muchas personas creen que el lugar más frío del universo se encuentra en Alaska, en el polo norte o sur, sin embargo, estos lugares icónicos, por lo blanco de sus paisajes, cada vez se encuentran más calientes como consecuencia de los efectos del cambio climático.

Pero vale destacar, que el lugar más frío del planeta no es una ciudad o país en específico. Este se encuentra en Alemania, pero es un lugar más pequeño de lo esperado, pues se trata del laboratorio del centro de Tecnología Espacial Aplicada y Microgravedad (ZARM) de la Universidad de Bremen.



Según la revista científica ‘Physical Review Letters’, los científicos se encontraban realizando una investigación de onda de los átomos y crearon “el lugar más frio del universo”.



En la misma publicación, los científicos afirman que no hay forma de medir una temperatura cercana al cero absoluto con un termómetro. Si no que es el resultado del lento movimiento de los átomos observados en un condensado de Bose – Einstein (BEC), un gas ultrafrío.



El lugar más frío del universo se encuentra en la Universidad de Bremen. Foto: iStock

Se entiende como un cero absoluto al límite de los -273,15 grados Celsius. El calor se genera por un movimiento, una especie de vibración de moléculas y átomos. Por lo que el frío es la ausencia del movimiento y el cero absoluto es la quietud total de las moléculas.



Los científicos de la universidad de Alemania desarrollaron un sistema de lentes de ondas de materia, los cuales permiten reducir el movimiento molecular. En ese sentido, los expertos redujeron la energía cinética interna de un BEC con 100.00 átomos, el mayor registro hasta la fecha.



Fue así que los investigadores consiguieron más de 38 billonésimas de grados por encima del cero absoluto por unos cuantos segundos, una temperatura jamás alcanzada por un termómetro hasta el momento.



La región más fría del universo



El lugar más frío del universo es la Nebulosa Boomerang, se encuentra en la constelación Centauro y a 5.000 años luz de la Tierra. La temperatura promedio de esta área es de aproximadamente -272 grados Celsius.



Es una estrella que está evolucionando hacia la etapa de nebulosa planetaria. Esta fue hallada en 1980 por Keith Taylor y Mike Scarrot.

La temperatura promedio de esta área es de aproximadamente -272 grados Celsius. Foto: iStock

