Los profesores en cualquier parte del mundo son fundamentales para forjar la educación de los jóvenes y niños, por esta razón, los docentes deben ser estrictos, ya que los estudiantes necesitan ver y sentir ese apoyo que de una u otra forma. Por desgracia, estos actos de amabilidad no se ven evidenciados en todos los pedagogos, pero si en uno, que lo hace notar en su cuenta de TikTok.



Álvaro, un docente español joven, muestra su manera tan diferente de corregir y dar ánimo a sus alumnos y como consecuencia de esto se ha hecho viral en esta red social.



El joven tiktoker subió un video a sus redes sociales mostrando su manera tan tierna y particular de dar apoyo, debido a que es algo único que lo diferencia de los demás.

“Una de las principales labores que tenemos los profesores es conseguir sacar el mejor rendimiento de los alumnos'', dijo Álvaro al principio de su video.



En este, se pudo evidenciar como el joven estaba revisando unos exámenes y al mismo tiempo que colocaba la nota numérica, debajo de esta, agregaba a cada uno de sus estudiantes un mensaje motivacional, los cuales le suben el ánimo a los alumnos tras cada prueba que presentan, así lo manifestó Álvaro en su video.



“Orgulloso de ti'', ''El mejor'', ''Sin palabras'', ''Siempre confié en ti'', ''A por más'', eran algunas de las frases que el pedagogo les dejaba a los infantes que sacaban buenas notas; sin embargo, se evidencia que hay un pequeño que no le fue muy bien, esto no sería un impedimento para que Álvaro le dedique unas palabras en su examen.

“No pasa nada, voy a ayudarte, campeón”, le puso el joven docente a su alumno.



Por ser tan dulce y tierno con sus alumnos en redes sociales, este caso en TikTok no ha pasado desapercibido porque es algo inusual que muy pocas veces se ve en las escuelas. Es así como los usuarios de esta aplicación decidieron apoyar a toda costa a este joven, pues por lo que se lee en los comentarios a muchas personas les hubiese gustado ser tratadas así por su profesor.



Este clip fue publicado hace una semana y ya cuenta con más de dos millones de reproducciones, con una cifra de ‘me gusta’ cercana a los 400 mil y con una gran cantidad de comentarios, los que felicitan al joven pedagogo por lo que hace con sus estudiantes.

“No pasa nada, voy a ayudarte campeón, ojalá a mi niña interior, le hubieran dicho eso alguna vez en clase”, “Me ponen a mí ese mensaje teniendo cuatro años y me pongo a llorar en medio de la clase por la emoción”, “El mensaje del cuatro me llego porque a mí nunca me quieren ayudar. Todo lo hago sola, y aun así saco buenas notas, está bueno saber que tengo ayuda”, son algunos de los comentarios más gustados y destacados de la publicación.

DAVID LEONARDO DÍAZ DUARTE

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO