Este fue el regalo que Mateo Carvajal le envío a Jessica Cediel

El ganador del ‘Desafío Súper Humanos 2017', Mateo Carvajal, ha dado mucho de que hablar en redes sociales al compartir con sus seguidores su interés en llamar la atención de la modelo y presentadora colombiana Jessica Cediel.



A través de sus historias de Instagram ha invitado y etiquetado a la presentadora de ‘Bingos Felices’ a que lo acompañe en diferentes actividades o planes con amigos.



Por lo que se ha visto en sus redes sociales Carvajal está actualmente en Miami, Estados Unidos, en donde se encuentra en compañía de algunas personas cercanas. Sin embargo, ha dicho que considera que le hace falta “la compañía de alguien especial”:



“¡A este parchecito le hace falta alguien como vos!”, dijo en una de sus historias, en la que etiquetó de manera tácita el perfil oficial de Instagram de Jessica Cediel. El mensaje pudo pasar desapercibido por algunos, no obstante, quienes detuvieron la historia encontraron la mención oculta.



Al parecer, el modelo sigue dando la batalla por conquistar el corazón de Cediel. De hecho, recientemente compartió con sus seguidores que quiso tener un detalle especial con ella a pesar de estar a más de 2 mil km de distancia.



“Les voy a confesar algo. Estoy un poquito lejos, pero quise tener un detalle especial. Mandé a hacer una cosita y estoy esperando en estos momentos a que me den una respuesta”, dijo en su Instagram.

Por su parte, Jessica Cediel mostró en unas historias el particular detalle que recibió por parte de Mateo. Se trata de un corazón repleto de rosas rojas que tenía una tarjeta con la inicial del nombre del famoso y que en su interior decía: “Jessica: para una mujer hermosa que admiro demasiado. ¿Me aceptas el café? Mateo”.



La bogotana sorprendida agradeció el detalle aunque no dio una respuesta definitiva. De hecho, creó una encuesta desde su Instagram para que sus seguidores decidieran si acepta o no.



