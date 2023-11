Este fin de semana se desarrolló la décima versión del Comic Con Colombia en Medellín

La décima versión del 'Cómic Con Colombia' se llevó a cabo este fin de semana en la ciudad de Medellín.



Del 24 al 26 de noviembre, en el centro comercial Plaza Mayor de la capital antioqueña, todos aquellos que aman el mundo de los cómics, el anime, las películas de ficción y los videojuegos, se dieron cita en este lugar para mostrar sus mejores productos, disfraces y cosplay.

Al evento fueron invitados tres personajes importantes para el mundo geek, como son: Luis Carreño, quien hace la voz de Bob Esponja, My Hero academia y Max Steel; Humberto Vélez, conocido por interpretar la voz de Homero Simpson en su versión latina, así como también personajes de Shrek y Futurama y Maken Yu quien hace parte de la serie One Piece en su Live action en Netflix, Samurai, X y Saint Seiya.



En el evento fue posible observar un gran número de asistentes con sus mejores disfraces interpretando a personajes de cómics como X-Men, Batman y Robin, Spiderman, Anime como One Piece, Sailor Moon, y libros que fueron llevados a la pantalla como Game of Thrones.

Charlas, autógrafos y fotografías fueron algunos de los momentos a los que pudo asistir el público geek en el Comic Con 2023. Foto: Jaiver Nieto Álvarez

En los tres días de exposición, los asistentes también pudieron adquirir muchos productos de sus series y comics favoritos como ropa, libros, revistas, afiches, funkos, disfraces, entre otros.



Otra de las actividades que más disfrutaron quienes asistieron al evento fue las fotografías que podían tomarse con quienes llevaban sus atuendos para poder publicar en sus redes sociales.



Así mismo, los asistentes pudieron participar de espacios de charlas, preguntas, concursos, autógrafos de las personalidades invitadas, así como también de agenda para creadores de contenido en plataformas y redes sociales como TikTok, Twitch e Instagram.

Muchas personas apasionadas por el cómic se dieron cita en el centro comercial Plaza Mayor de Medellín. Foto: Jaiver Nieto Álvarez

Quienes esperan asistir al Comic Con en Bogotá, tendrán que esperar probablemente hasta junio del próximo año para encontrar los mejores productos y escenarios de su gusto por la ficción.

Personajes de anime, libros, videojuegos y cómics pudieron verse en el 10 aniversario del Comic Con Colombia. Foto: iStock

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

