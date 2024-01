Este es el salmo que debe leer para pedir por un hijo rebelde, según la Biblia

La crianza de los hijos es una tarea que los padres deben enfrentar, sin importar la edad. Sin embargo, hay casos en los que puede resultar más difícil de lo que parece. Algunos niños y jóvenes no obedecen las órdenes y esto puede provocar problemas en la familia.

Salmos para pedir por un hijo rebelde, según la Biblia



Algunos compartimentos de un hijo rebelde es, a veces, enfrentarse a los padres y reaccionar enojados. Para solucionar esto, puede poner normas claras en su casa, fomentar la comunicación y recompensar el buen comportamiento.



Además, si quiere pedir por ellos, también puede buscar un salmo que lo guíe en el camino. Dentro de estos textos se encuentran algunas frases y poderosas oraciones que pueden ayudar.

Salmo 127: todo viene del señor



En este salmo se habla sobre la importancia de confiar en Dios en la crianza de los hijos.



El mensaje es que, a veces, los padres luchan, pero en medio de las dificultades, siempre saldrán dichosos: “ Los hijos son una herencia del señor, los frutos del vientre son una recompensa. Como flechas en las manos del guerrero son los hijos de la juventud. Dichosos los que llenan su aljaba con esta clase de flechas”.

Salmo 127: todo viene del señor.

Salmo 128: las bendiciones del señor



En este se habla de las bendiciones y del poder de ser obediente: “Feliz tú, que honras al señor y le eres obediente. Comerás del fruto de tu trabajo, serás feliz y te irá bien. En la intimidad de tu hogar, tu mujer será como una vida cargada de uvas; tus hijos, alrededor de tu mesa, serán como retoños de olivo”.

Salmo 139: Dios lo sabe todo



Este salmo funciona para elevar sus peticiones, porque en este se habla del poder que Dios tiene para saber todo. Entonces, si uno de sus hijos se encuentra en una etapa rebelde, puede recitar este texto.



“Tú me has examinado y sabes todo de mí. Tú sabes cuándo me siento y cuándo me levanto; aunque me sienta lejos de ti, tú conoces cada uno de mis pensamientos. Sabes para dónde voy y en dónde me acuesto. Tú sabes todo lo que hago”, según la Biblia.

Oración a Santa Mónica para pedir por los hijos rebeldes



El sitio experto en temas de religión ‘Hozana’ compartió la poderosa oración para pedir por los hijos rebeldes. A continuación, dicho texto:



A ti recurro por ayuda e instrucciones, Santa Mónica, maravilloso ejemplo de firme oración por los niños.



En tus amorosos brazos yo deposito mi hijo(a) (mencionar aquí los nombres), para que por medio de tu poderosa intercesión puedan alcanzar una genuina conversión a Cristo nuestro señor.



A ti también apelo, madre de las madres, para que pidas a nuestro Señor me conceda el mismo espíritu de oración incesante que a ti te concedió.



Todo esto te lo pido por medio del mismo cristo nuestro señor.



Amén.

CAMILA SANCHEZ FAJARDO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO