Apple es indudablemente una de las empresas de dispositivos móviles más prestigiosas del mundo. Sus productos son de la más alta calidad y por eso millones de personas cada año actualizan sus productos para estar a la vanguardia de lo último en tecnología celular y computacional.



Sin embargo, a pesar de que los clientes más fieles siempre estén al pendiente de las novedades, puede que jamás logren obtener un producto de la compañía que solo es otorgado a los trabajadores con una amplia experiencia ofreciendo sus conocimientos a Apple.

Apple lanza IOs 15. Foto: EFE

Cabe destacar que no está a la venta y solo lo pueden conseguir aquellos empleados que llevan más de diez años en la marca. Este ha pasado por un rediseño con el fin de darle una apariencia más moderna.



Se trata de un premio realizado con un bloque de aluminio de la serie 6000, el mismo con el que se hacen todos los productos de la firma. Con él viene un mensaje conmemorativo que felicita el arduo trabajo del empleado.



“Felicidades por llegar a este hito. El trabajo que has hecho, los desafíos que has encontrado y los avances que has hecho posibles, todos se suman a una contribución profunda y duradera a la misión de Apple de cambiar el mundo para mejor (...) En nombre de todos en Apple, gracias por todo lo que aportas a nuestro viaje juntos”, dice la mención.



En otro texto se explica la importancia de ese galardón y el cuidadoso proceso de fabricación al cual se sometió



“Tu premio de 10 años está hecho del mismo aluminio de la serie 6000 que utilizamos para fabricar nuestros productos. Los restos del proceso de producción se recogen y reformulan para crear una aleación 100% reciclada y personalizada. La aleación se moldea en lingotes largos, luego cada lingote se corta en bloques que se mecanizan al tamaño final”, explica inicialmente.



“La superficie está finamente pulida y los bordes están tallados en diamante. A continuación, el bloque se anodiza para sellar el acabado y crear una capa protectora. Por último, se coloca un logotipo de Apple de acero inoxidable en el centro", concluye.



Sin duda un artículo bastante lujoso que solo unos poco pueden tener.



