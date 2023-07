El Desafío The Box se convirtió en uno de los programas más importantes de la televisión colombiana, en este reality, cada noche se mostraban las difíciles pruebas a las que los participantes debían someterse, para asegurar su estadía en la ‘ciudad de las cajas’.

Algunos de los competidores, lograron conquistar el cariño y admiración de los televidentes por su gran desempeño y habilidades en las competencias y también por su personalidad.

también puede leer: Empresa le regalará sándwiches de por vida si se cambia el nombre: así funciona

El programa finalizó el pasado martes 25 de julio y tuvo como finalistas de los hombres a ‘Sensei’ del equipo Alpha, quien se enfrentó contra ‘Yan’ del equipo Beta, y como finalistas de mujeres a ‘Guajira’ del equipo Gamma, y ‘Aleja’ del equipo Omega.



Estos cuatro deportistas se enfrentaron en una dura prueba donde tuvieron que mostrar sus habilidades y finalmente ‘Aleja’ y ‘Sensei’ se llevaron el millonario premio a sus casas y colocaron su nombre en ‘la copa del Desafío’.



Sin embargo, los semifinalistas ‘Yan’ y ‘Guajira’ también quedaron satisfechos con los premios que se llevaron a su casa, pues en varias entrevistas ‘Guajira’ aseguró que se lleva alrededor de 40 millones de pesos y una moto, que se ganaron en la última prueba de ‘premio y castigo’.

Le puede interesar: Amparo Grisales confesó que tuvo un amorío con Chayanne: conozca los detalles

También, ‘Yan’, con concursante semifinalista, no logró llevarse los 400 millones de presos a su casa, pero sí, una moto que se ganó con sus compañeros en el último desafío de ‘premio y castigo’, alrededor de 35 millones de pesos y la moto que se ganó por convertirse en el concursante favorito de la temporada 19 del Desafío.



Tras finalizar la última prueba del Desafío, el caucano indicó que a pesar de no haberse ganado el premio mayor, se encontraba muy feliz por lo conseguido, pues siempre le había tocado luchar para conseguir sus cositas.



“Me han tocado las duras y las maduras. Soy uno de esos colombianos que ha luchado para salir adelante y estoy agradecido. No fue fácil estar en medio de tantos atletas porque acá viene gente buenísima, pero yo sabía que Dios me iba a respaldar”, indicó.



Tengo dos motos, pero se habrán dado cuenta de que tengo como 20 sobrinos, así que me sirven para salir a pasear con ellos, con mi hija, mis papás, ellos están muy felices por esto que me está pasando y también agradecidos. Vamos a ver qué se hace con las motos y tengo en mente salir de aquí y dar una vuelta con las motos a todos mis sobrinos y mi familia”.

Lea también: Así comenzó la historia de amor de Tatán Mejía y Maleja Restrepo en el 2007

¿Cuánto valen las motos que se ganó ‘Yan’”?



La moto que el deportista se ganó, por ser el concursante favorito de los colombianos, cuenta unas especificaciones que según la página oficial de la marca Triumph no tiene un precio oficial en el mercado automotor colombiano; sin embargo, la Revista Motor indica que la motocicleta tiene un valor aproximado de 52 millones de pesos.



Por otro lado, la moto que se ganaron con el equipo Beta en el último desafío de premio y castigo tiene un valor aproximado de 18 millones de pesos, según información proporcionada en el portal web del Grupo UMA.

ALEJANDRA HERNÁNDEZ TORRES

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO