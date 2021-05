El excéntrico yate de más de 1,8 billones de pesos de Jeff Bezos

El magnate Jeff Bezos, fundador de Amazon, y quien en la actualidad es la persona más rica del planeta, tiene un singular proyecto en curso: construir un megayate privado de 127 metros de eslora (longitud de una embarcación desde la proa hasta la popa).



El proyecto tiene un costo aproximado de 500 millones de dólares (1,8 billones de pesos colombianos) y, una vez terminado, será el segundo yate privado más grande de los tiempos modernos.

La firma holandesa Oceanco es la encargada de fabricar la embarcación. Vale destacar que esta compañía tuvo clientes de renombre como el jeque Hamad bin Khalifa Al Thani, el multimillonario ruso Vladimir Olegovich y el director de cine Steven Spielberg.



A todos les dio ‘su juguetico’.



Aunque las imágenes y gran parte de la información aún son reservadas, en el libro ‘Amazon Unbound Jeff Bezos and the Invention of a Global Empire’, del periodista Brad Stone, se dice que el yate tendrá una nave de apoyo equipada con un helipuerto.



Debido a su tamaño superará al ‘Black Pearl’, un yate, de 106 metros de eslora, lanzado por Oceanco en 2018.



El ‘Black Pearl’, según el medio ‘Expansión’, cuenta con seis camarotes con capacidad para 12 invitados, un ‘beach club’ y hasta un garaje. Su dueño es el magnate ruso Oleg Burlakov.



Oceanco - Black Pearl 106.7m Oceanco - Black Pearl 106.7m 'El Black Pearl', de 106,7 metros. Foto: YouTube: Oceanco

El megayate de Bezos sólo será superado por el ‘Sailing Yacht A’, propiedad del empresario ruso Andrey Melnichenko, el cual cuenta con poco menos de 143 metros de eslora y está tripulado por más de 50 hombres y mujeres.



A finales de marzo de este año, el ‘Sailing Yacht A’ colisionó contra un pequeño velero de apenas cinco metros. En un video se puede apreciar la impresionante diferencia de tamaño entre las embarcaciones implicadas en el incidente marítimo.

Hay que ser mamón, abordar a un barco fondeado en la ría de Vigo pic.twitter.com/8VmsQVjwDp — Dury Alonso (@DuryAlonso) March 30, 2021

De acuerdo con ‘Forbes’, Bezos acumula una fortuna de 177 mil millones de dólares (667 billones de pesos colombianos).



El pasado 6 de mayo, su compañía aeroespacial Blue Origin anunció, por medio de Twitter, que se realizará una subasta para adquirir un lugar en el primer viaje al espacio del cohete New Shepard, el cual tiene capacidad para transportar a seis pasajeros.



