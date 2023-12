Este es el mensaje espiritual del tercer día de la novena de aguinaldos 2023

La novena de aguinaldos es una tradición que se celebra en Colombia y marca el nacimiento del niño Jesús. Durante nueve días, las familias se reúnen para rezar, entonar gozos, cantar villancicos y comer buñuelos.

¿Qué importancia tiene la novena de aguinaldos?

Las novenas son una tradición que, a lo largo del tiempo, han ganado popularidad en Colombia. Sin embargo, su historia se remontan en el 1743, cuando el sacerdote ecuatoriano Fray Francisco Fernando Larrea escribió un libro.



Este primer texto fue adaptado, tiempo después, por la bogotana María Ignacia, una religiosa que escribió los gozos. Desde ese instante, inicia la conmemoración que comienza el 16 de diciembre y termina el 24 del mismo mes.

(Le recomendamos: ¿Tengo que ir a misa dos veces si Nochebuena es el domingo y Navidad, el lunes?).

Facebook Twitter Linkedin

La novena comienza el 16 de diciembre. Foto: iStock

¿Cuál es el poderoso mensaje del tercer día?

Para el tercer día, que es el 18 de diciembre, la ceremonia inicia con la oración a todos los días, sigue la de la santísima virgen, la de San José, los gozos, el rezo al niño Jesús, y la consideración del día.

Específicamente, el mensaje se centra en hablar sobre la humanidad y la sencillez, lo que recuerda el viaje que impartió María al lado de José para buscar un lugar seguro para la llegada del niño Jesús.



Dentro del texto de la consideración también se habla sobre el cuerpo del divino niño, cómo se formó cada una de sus venas y empezó a circular sangre desde el momento de su encarnación.



El alma y su cuerpo era para adorar profundamente a cada ser humano de la tierra. El momento de su vida era la esencia de cada ángel y conocimiento atribuido por sus arcanos.

(A continuación: Estados Unidos: ¿me tienen que pagar extra si trabajo en Navidad?).

Facebook Twitter Linkedin

En el tercer día, se habla del cuerpo de Jesús. Foto: iStock

Consideración del tercer día

Así había comenzado su vida encarnada, el niño Jesús. Consideremos el alma gloriosa y el santo cuerpo que había tomado, adorándolos profundamente.



Admirando en primer lugar el alma de ese divino niño, consideremos en ella la plenitud de su ciencia beatífica, por la cual desde el primer momento de su vida vio la divina esencia más claramente que todos los ángeles y leyó lo pasado y el porvenir con todos sus arcanos y conocimientos.



Del alma del Niño Jesús pasamos ahora a su cuerpo, que era un

mundo de maravillas, una obra maestra de la mano de Dios. Quiso que fuese pequeño y débil como el de todos los niños y sujeto a todas las incomodidades de la infancia, para asemejarse más a nosotros y participar en nuestras humillaciones.



La belleza de este cuerpo del divino niño fue superior a cuanto se ha imaginado jamás, y la divina sangre que por sus venas empezó a circular desde el momento de su encarneción, es la que lavó todas las manchas del mundo culpable.



Pidámosle que lave las nuestras en el sacramento de la penitencia para que el día de su dichosa Navidad nos encuentre purificados, perdonados y dispuestos a recibirle con amor y provecho espiritual.

(De interés: Novena de aguinaldos: mejores villancicos de Navidad para cantar frente al pesebre).

Villancicos que puede cantar

Los villancicos son melodías compuestas cuyo significado es religioso. En estos cantos, se conoce la historia de Jesús y cómo se desarrolló su vida. Algunas de las melodías más populares son 'Antón tiruriruriru', 'Los peces en el río','Mi burrito sabanero' y 'Campana sobre campana'.

¡Cante! Mi burrito sabanero



Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén

Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén

Si me ven, si me ven, voy camino de Belén

Si me ven, si me ven, voy camino de Belén



El lucerito mañanero ilumina mi sendero

El lucerito mañanero ilumina mi sendero

Si me ven, si me ven, voy camino de Belén

Si me ven, si me ven, voy camino de Belén



Con mi cuatrico, voy cantando, mi burrito va trotando

Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando

Si me ven, si me ven, voy camino de Belén

Si me ven, si me ven, voy camino de Belén



Tuki tuki tuki tuki, tuki tuki tuki ta

Apúrate, mi burrito, que ya vamos a llegar

Tuki tuki tuki tuki, tuki tuki tuki tu

Apúrate, mi burrito, vamos a ver a Jesús



Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén

Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén

Si me ven, si me ven, voy camino de Belén

Si me ven, si me ven, voy camino de Belén



El lucerito mañanero ilumina mi sendero

El lucerito mañanero ilumina mi sendero

Si me ven, si me ven, voy camino de Belén

Si me ven, si me ven, voy camino de Belén



Con mi cuatrico, voy cantando, mi burrito va trotando

Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando

Si me ven, si me ven, voy camino de Belén

Si me ven, si me ven, voy camino de Belén



Tuki tuki tuki tuki, tuki tuki tuki ta

Apúrate, mi burrito, que ya vamos a llegar

Tuki tuki tuki tuki, tuki tuki tuki tu

Apúrate, mi burrito, vamos a ver a Jesús.

Novena de aguinaldos: día 3

Más noticias en EL TIEMPO

Cómo hacer gastos inteligentes en las compras navideñas y no pasar del presupuesto

¿Le faltan compras navideñas? Estos son algunos de los lugares más baratos en Bogotá

La importancia de la penitencia durante el Adviento en preparación a la Navidad

CAMILA SANCHEZ FAJARDO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO