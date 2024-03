Este es el lucrativo negocio de gafas que dejan Alejandro Estrada y Nataly Umaña en su separación

En este domingo 10 de marzo se vivió uno de los momentos más esperados por los colombianos en ‘La Casa de Los Famosos’, pues por fin entró Alejandro Estrada, el esposo de Nataly Umaña, para enfrentarla por primera vez tras hacer evidente su amorío con el panameño Miguel Melfi.

Vale la pena recordar que en los últimos días Alejandro Estrada había manifestado que ver a su esposa con otro hombre en la televisión nacional le había molestado bastante, sin embargo, él estaba esperando que ella saliera de la casa para hablar de todo lo que había sucedido.

Sin embargo, en el último capítulo el actor decidió ingresar a 'La Casa' en la actividad de ‘congelados’, la cual consiste en que familiares de los famosos entran a visitarlos, pero ellos no se pueden mover.

“Hola, Nataly. Ante esta oportunidad tan bizarra que nos da la vida y ante los ojos de toda Colombia, te digo desde el fondo de mi corazón que siempre confié en nosotros, siempre confié en nuestra relación, y siempre pensé que superaríamos cualquier adversidad…”, le empezó diciendo Alejandro a Nataly.

Asimismo, agregó: “Has dicho que lo nuestro, pues ya no tiene nada, perfecto, no pasa nada, está muy bien. Solo digo que no fue la forma. Me vengo a ser a un lado de tu vida, está clarísimo que es lo que deseo, es una decisión tomada, es un ciclo cerrado y vengo a eso, a esta casa, a enfrentarme, a decir esto, a decirle a todo el público en Colombia, los que me han apoyado, los que no, los que te apoyan, los que no, que no lo hago por lo que muchos piensan en el país. Simplemente, lo hago porque siempre tuve presente que lo que tú y yo vivimos estaba construido bajo algo sólido y verdadero”.

“Gracias por todo. Gracias. De verdad, gracias. Sé feliz. Sé muy feliz, ¿vale? Y ojalá esto, esto que está sucediendo en esta casa por lo que viniste, cumpla con todas tus benditas expectativas y te enseñe realmente lo que tú valoras en la vida. Chao. Hasta siempre. Hasta nunca”, concluyó.

El negocio de gafas de los actores

Esta separación ha dejado a Colombia con la boca abierta y varios internautas han investigado sobre sus vidas y se dieron cuenta de que la expareja tenía un exitoso negocio de monturas de gafas.

Este se llama ‘Ocho & Medio’ y actualmente en su cuenta de Instagram tienen más de 70 mil seguidores y constantemente publican diferentes fotos de los productos que tienen a la venta. Además, se precia que no solo hacen envíos a Colombia, sino que también tienen servicios en República Dominicana, Venezuela, Ecuador y Bolivia.

El catálogo de productos se puede conseguir en drive y se pueden encontrar todo tipo de gafas, desde deportivas hasta oftálmicas.

“En Ocho y Medio pueden conseguir gafas para todo tipo de ocasión. Contamos con materiales increíbles en acetato, Ultem, aleaciones de materiales, titanio y monel (materiales de muy alta calidad y larga duración)", afirmó Estrada en una entrevista con '15 Minutos' en 2021.

Asimismo, el actor relevó que este negocio lo creo porque quería tener un proyecto paralelo a la actuación.

“Para nadie es un secreto que la actuación es una carrera efímera: hoy tienes trabajo, pero mañana no sabes. Un día mi madre, Martha Hernández, me dijo, “debes tener un plan B”, y como yo soy un hombre de negocios al que no le gusta quedarse quieto, decidí seguir su consejo y comencé a darle forma a esta empresa”, concluyó.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

