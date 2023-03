El lago Michigan es uno de los cinco grandes lagos de Norteamérica y el quinto más grande del mundo. En sus aguas se esconden restos de aviones, barcos, y según dicen los habitantes de la zona, hasta vida extraterrestre.



Barcos desaparecidos

El primer caso del que se tiene registro es la desaparición de la goleta Thomas Hume, un barco que naufragó el 21 de mayo de 1891 por el lago Michigan y desapareció sin dejar rastro.



En su momento, el capitán Seth Lee fue a buscar restos del presunto naufragio, pero no encontró pistas que dieran con su paradero. Algunos especularon que los tripulantes habrían robado el barco, otros pensaban que este se habría hundido al colisionar con otro.



El misterio fue resulto en 2006 por Taras Lysenko, un buceador de la A&T que habría realizado labores de búsqueda en la zona y encontró partes del naufragio.

La goleta Thomas Hume es redescubierta después de un siglo. Foto: Robert Underhill / MSRA

Luego de investigaciones exhaustivas, se dieron fin a los rumores sobre el presunto robo y se concluyó que el Thomas Hume sí sufrió un naufragio. Sin embargo, se desconoce la razón de su hundimiento.



A partir de allí, el misterio del triángulo del lago Michigan comenzó a tomar fuerza y en la década de 1940, cuando varias embarcaciones desaparecieron, se consolidó dentro de la comunidad.

Aviones desaparecidos

Otro de los grandes misterios de este lago es el vuelo 2501 de Norwest Airlines que partió el 23 de junio de 1950 desde New York hasta Mineápolis.



En su momento este fue el accidente aéreo más mortífero de Estados Unidos. Desaparecieron 58 personas, sin dejar rastros.

Vuelo 2501 en operaciones antes de desaparecer Foto: San Diego Air and Space Museum Archive

En ese momento se especuló mucho sobre las causas del accidente, pues la aeronave desapareció justo cuando sobrevolaba el lago Michigan.



Aunque se realizaron investigaciones y búsquedas no se pudo determinar las causas del accidente y se encontraron restos humanos y del avión flotando sobre el lago.



En el lago se han presentado otros accidentes aereos de avionetas o naves menores. En estos se producen errores técnicos o se desconocen las causas del accidente.

OVNIS

Los OVNIS también han sido los protagonistas en el misterio del lago. Los avistamientos de objetos irregulares en la zona, se han vuelto comunes para quienes la habitan.



Uno de los casos más conocidos ocurrió el 8 de marzo de 1994 cuando algunos residentes reportaron el avistamiento de objetos voladores no identificados que producían luces irregulares y según testimonio de los testigos parecían flotar en el cielo.



A pesar de los reportes, las autoridades estadounidenses no encontraron evidencias de que los sucesos fueran reales.



Las teorías se confirmaron oficialmente hasta hace poco, luego de que la Administración Federal de la Aviación (FAA) cerrara el espacio aéreo sobre el lago.



Según los reportes, la Agencia regional de comunicación de seguridad pública del noreste del condado de King confirmó la presencia de un objeto volador no identificado.

Otros misterios del lago

En 2014, Andrew Ballard se encontraba pescando junto a su padre en el lago Michigan cuando una muralla de neblina se alzó repentinamente frente a ellos. Ballard compartió el video en YouTube y rápidamente fue despertando el interés de los internautas, quienes calificaban el suceso como misterioso e inusual.

En febrero de 2021 apareció en las aguas del lago una extraña figura de ángel congelado que impactó a miles de personas en redes sociales. Se especuló que la formación se ocasionó debido a los fuertes vientos que azotaban la zona.

#EnRedes | 😱 Aparece misteriosamente en el Lago Michigan, una figura de hielo que asemeja a un ángel. Algunos aseguran que apareció de manera natural; otras versiones señalan que fue esculpido en el lugar. pic.twitter.com/D8fAgUc2Or — 4C News (@4CNews__Mx) March 1, 2021

Redacción EL TIEMPO

