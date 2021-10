El descomunal peso que pueden levantar los más fuertes del mundo

Durante siglos, los seres humanos han creído en aquellos personajes fantásticos capaces de realizar acciones extraordinarias.



Hércules, Superman y Hulk por decir algunos ejemplos, han permeado el imaginario colectivo de la sociedad, que piensa que la súper fuerza es una característica apenas atribuíble a los protagonistas de mitos, leyendas y otras ficciones.



Pero ¿se ha preguntado alguna vez cuánta fuerza es capaz de tener un ser humano común y corriente?



Le contamos cuánto peso pueden alzar los hombres más fuertes del mundo y quiénes son las personas detrás de sus extraordinarias capacidades.

¿Cómo se miden los más fuertes del mundo?

The World Strongestman es la competencia que define al ser humano más fuerte del mundo. Foto: Captura de pantalla - Instagram: @theworldsstrongestman

'The Strongestman' es una competencia internacional que busca a los atletas más sobresalientes en el campo de la fuerza.



Los deportistas que practican esta disciplina no solo deben tener una extraordinaria habilidad para levantar objetos, sino una serie de cualidades motrices importantes para poder desplazarse en el menor tiempo posible por los diferentes obstáculos del torneo.



En las pruebas se tiene que poner a prueba la capacidad de agarre. En esto todas las extremidades del cuerpo juegan un papel importante para ejercer la fuerza suficiente como para poder levantar el peso correspondiente, sin crear lesiones de gravedad.



Esta es una disciplina que acarrea gran cantidad de lesiones si no se tiene una adecuada preparación.



El peso que levantan en la competencia no tiene nada que envidiarle a ninguno de los superhéroes que salen en la pantalla grande. Estos hombres son capaces de levantar hasta media tonelada de peso.



El récord mundial de de peso libre lo tiene el actor y atleta de fuerza Hafþór Björnsson, quien protagonizó el papel de 'La Montaña' en 'Juego de tronos'.



El atleta logró alzar la increíble cantidad de 501 kilos (media tonelada) y se consagró en el 2020 como una de las personas más fuertes del mundo, imponiendo un nuevo récord mundial.

Sin embargo, no estaba compitiendo en 'The Strongestman' y por eso compartió los honores con el campeón del torneo, el ucraniano Oleksii Novikov, quien se hizo con nada más ni nada menos que 535 kilos en la modalidad de 'peso muerto parcial'.



Por su parte, Tom Stoltman es el actual campeón del certamen, con solo 27 años de edad, ganó las 12 pruebas de la competición y se impuso como el acutal hombre más fuerte del planeta.



Stoltman ostenta el récord de levantamiento de la piedra más pesado con un registro de 286 kilos.

Si lo asemejamos a objetos de la vida cotidiana, cada uno podría levantar, en principio, dos motocicletas, teniendo en cuenta que el peso estándar para estos vehículos oscila entre los 200 y 300 kilogramos de peso.



Claro que lo harían con la sencillez de quien levanta una pluma del suelo.



También podrían estar acampando en alguna reserva natural de los Estados Unidos o en algún Safari y de recuerdo llevarse en espaldas un oso Grizzly o un león, pues cada ejemplar de estos especímenes tiene un peso aproximado de 400 kilogramos.



Pero eso no es todo, una de las pruebas que más llama la atención es el 'Truck or plane Pull', en la cual los participantes son puestos al tope de su resistencia anclando algunas poleas sobre el parachoques de un camión o sobre la punta de un avión con el fin de que el concursante hale de ellas y haga mover los vehículos.



El participante que logre empujar el vehículo más lejos y a un menor tiempo es el ganador. Hay que tener en cuenta que un transporte como los de la competencia pueden estar pesando entre 15 a 20 toneladas.

.@Markfelixtv takes on the Bus Pull in the 2010 South Africa World’s Strongest Man Championship! #wsm #wsm2010 pic.twitter.com/75e3Y6D2lF — The World's Strongest Man (@WorldsStrongest) February 24, 2020

